FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı 'Küçük fren' dedi ama...

Altın 7 haftalık yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor. Hızlı yükselişinin ardından geri çekilen altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tekrar yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Şu an gram altın 5 bin 162 lira seviyesindeyken ons altın ise 3 bin 852 dolar seviyesinde görülüyor. Analistler ise altının yükselmesi için elverişli koşulların oluştuğunu aktarıyor. Peki, Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı 'Küçük fren' dedi ama...
Ezgi Sivritepe

Altın yükselişi ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, ABD'de faiz indirimi beklentisi ve hükümetin kapanması gibi durumlar altın fiyatlarının tırmanmasına neden oldu. Son günlerde yatay seyreden altın için yukarı yönlü beklenti devam ediyor.
Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 1

Ons altın, dün 3 bin 896,49 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Haftalık bazda değerli metalin kazancı yüzde 2,4'e ulaştı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 artışla 3 bin 874,40 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şu saatlerde ise ons altın 3 bin 852 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 2

Gram altın ise Salı günü rekor kırmış ardından 110 lira değer kaybederek tekrar yükselişe geçmişti. Altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 2,48'lik yükseliş yakaladı. Gram altın bu saatlerde ise 5 bin 162 lira seviyesinde seyrediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişi için elverişli koşulların oluştuğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Dolardaki yükseliş altın fiyatlarında küçük bir fren yarattı, ancak değerli metal hala 3 bin 900 dolar seviyesinin hemen yakınında. ABD hükümetinin kapanmasının yarattığı belirsizlik ve faiz indirim beklentileri altının yükselişi için elverişli koşullar yaratıyor"

Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 3

VERİLER GEÇ GELEBİLİR

ABD'de hükümet kapanması ikinci gününe girerken, bu durum kritik ekonomik verilerin - özellikle tarım dışı istihdam raporunun açıklanmasını geciktirebilir.
Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 4

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, geçen ay yapılan faiz indiriminin işgücü piyasasındaki ani bozulmalara karşı bir "sigorta" niteliğinde olduğunu, ancak bundan sonraki adımların temkinli atılması gerektiğini ifade etti.

Buna rağmen, son dönemde gelen veriler piyasalarda bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini neredeyse kesin hale getirdi.
Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 5

YÜZDE 47 YÜKSELDİ

Altın, ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Düşük faiz ortamında daha da cazip hale gelen değerli metal, yılbaşından bu yana yüzde 47 artış gösterdi.

Avustralya'daki Perth Mint'in altın satışları da Eylül ayında aylık bazda yüzde 21 artarken, gümüş satışları son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı Küçük fren dedi ama... 6

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.173,35
5.173,97
% 0.31
09:33
Ons Altın / TL
160.717,10
160.773,97
% 0.2
09:48
Ons Altın / USD
3.856,12
3.856,47
% 0
09:48
Çeyrek Altın
8.277,36
8.459,43
% 0.31
09:33
Yarım Altın
16.502,98
16.918,87
% 0.31
09:33
Ziynet Altın
33.109,43
33.734,25
% 0.31
09:33
Cumhuriyet Altını
35.339,00
35.873,00
% 0.35
17:09
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının gramı 5 bin 172 liradan işlem görüyorAltının gramı 5 bin 172 liradan işlem görüyor
Tat Gıda’dan ketçapta devrim: Tat Ketçap Pickle, Sweet Chili Ve Cajun Spice!Tat Gıda’dan ketçapta devrim: Tat Ketçap Pickle, Sweet Chili Ve Cajun Spice!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.