Altında 7 haftalık seri! Yüzde 47 yükseldi, o sınıra dayandı 'Küçük fren' dedi ama...

Altın yükselişi ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, ABD'de faiz indirimi beklentisi ve hükümetin kapanması gibi durumlar altın fiyatlarının tırmanmasına neden oldu. Son günlerde yatay seyreden altın için yukarı yönlü beklenti devam ediyor.



Ons altın, dün 3 bin 896,49 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Haftalık bazda değerli metalin kazancı yüzde 2,4'e ulaştı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 artışla 3 bin 874,40 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şu saatlerde ise ons altın 3 bin 852 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise Salı günü rekor kırmış ardından 110 lira değer kaybederek tekrar yükselişe geçmişti. Altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 2,48'lik yükseliş yakaladı. Gram altın bu saatlerde ise 5 bin 162 lira seviyesinde seyrediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişi için elverişli koşulların oluştuğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Dolardaki yükseliş altın fiyatlarında küçük bir fren yarattı, ancak değerli metal hala 3 bin 900 dolar seviyesinin hemen yakınında. ABD hükümetinin kapanmasının yarattığı belirsizlik ve faiz indirim beklentileri altının yükselişi için elverişli koşullar yaratıyor"

VERİLER GEÇ GELEBİLİR

ABD'de hükümet kapanması ikinci gününe girerken, bu durum kritik ekonomik verilerin - özellikle tarım dışı istihdam raporunun açıklanmasını geciktirebilir.



KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, geçen ay yapılan faiz indiriminin işgücü piyasasındaki ani bozulmalara karşı bir "sigorta" niteliğinde olduğunu, ancak bundan sonraki adımların temkinli atılması gerektiğini ifade etti.

Buna rağmen, son dönemde gelen veriler piyasalarda bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini neredeyse kesin hale getirdi.



YÜZDE 47 YÜKSELDİ

Altın, ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Düşük faiz ortamında daha da cazip hale gelen değerli metal, yılbaşından bu yana yüzde 47 artış gösterdi.

Avustralya'daki Perth Mint'in altın satışları da Eylül ayında aylık bazda yüzde 21 artarken, gümüş satışları son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.