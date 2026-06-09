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Kişisel sebeple istifa eden işçiye tazminat şoku

Yargıtay, “kişisel sebeplerle” istifa eden işçinin kıdem tazminatı talebini reddetti; bu gerekçenin haklı fesih sayılmayacağına hükmetti.

Kişisel sebeple istifa eden işçiye tazminat şoku

Üç senedir çalıştığı işyerinden ‘kişisel sebeplerle’ istifa eden işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin imzasını inkâr etmediği istifa dilekçesinde "kişisel sebepler" ibaresi bulunmasına rağmen, bu ayrılışın ücretlerin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih sayılıp kıdem tazminatı verilmesine hükmeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını hatalı buldu. Daire; "kişisel sebepler"in işverenden/işyerinden kaynaklanan bir neden olmadığını, ayrıca işçinin irade fesadı (baskı/zorla imzalatma) iddiasını ispatlayamadığını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

İŞÇİ MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Bir inşaat firmasının yurtdışı şantiyesinde çalışan K.L. isimli işçi, ‘kişisel sebeplerle’ gerekçe göstererek istifa etti. Yurda dönen işçi, ilk iş olarak İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Hizmet süresi boyunca ücretlerin süresinde ve tam ödenmediğini, ücret alacakları bulunduğunu, tazminat ve alacaklara hak kazandığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ile genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

ŞİRKETTEN İSTİFA SAVUNMASI

Davalı şirket avukatı da iş ilişkisinin davacının istifası ile sona erdiğini, dolayısıyla tazminat hakkının doğmadığını, yıllık 270 saate kadar fazla çalışmanın ücrete dâhil olduğunun sözleşme ile belirlendiğini, davacının çalışmasının günlük 8 saati aşmadığını, çalıştığı ülkedeki hafta tatili günlerinde çalıştırılmadığını savunarak davanın reddini istedi.

İLK DERECE MAHKEMESİ TALEBİ REDDETTİ

Davacının el yazılı dilekçesinde "kişisel sebepler" nedeniyle çıkış ve istifanın kabulünü istediğine dikkat çeken İş Mahkemesi, kıdem ve ihbar tazminatını reddetti. Davacı avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istifa dilekçesinde "kişisel sebepler" ibaresi bulunmasına rağmen, bu ayrılışın ücretlerin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih sayılıp kıdem tazminatı verilmesine hükmetti.

Kişisel sebeple istifa eden işçiye tazminat şoku 1

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın işveren tarafından temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının işten kişisel sebepler ileri sürerek ayrıldığı, istifa dilekçesinde işçilik alacaklarının ödenmediğinden bahsetmediği, işveren yetkililerince iradesinin fesada uğratıldığını da ispat edemediği anlaşıldığı hatırlatıldı.

“KİŞİSEL SEBEP HAKLI FESİH SAYILAMAZ”

Yargıtay kararında, ‘İstifa dilekçesindeki kişisel sebep ifadesi, işverenden veya işyerinden kaynaklanan bir sebep olmayıp davacının kendisine ait özel bir durumu ifade eder. Bu durumda haklı fesih sebebi olarak kabul edilemeyecek kişisel sebepleri gerekçe göstererek işten ayrılan davacının, kıdem tazminatı alacağına yönelik talebinin reddi gerekir. Mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan yazılı gerekçeyle talebin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi’ denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Yargıtay istifa işveren
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