Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların mangal sezonunu açmasını bekleyenlerin harekete geçtiği, ilkbahar aylarında makul seviyelerde olan beyaz et fiyatlarının, aracıların ve bazı perakendecilerin kar hırsı nedeniyle yükseltildiği aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; üretim maliyetlerini etkileyen akaryakıt, enerji, yem veya işçilik gibi temel kalemlerde artış olmamasına rağmen, fiyat etiketleri suni olarak değiştirildi. Mart ve nisandaki etiketlerle haziran güncel rakamları kıyaslandığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

FİYATLARDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Bütün tavuk fiyatlarında ortalama yüzde 45-60 civarı bir artış görüldüğü aktarılırken asıl dikkat çeken durumun direkt olarak mangallık olarak talep gören parçalanmış ürünlerde yaşandığı vurgulandı. İlkbaharda kilogramı ortalama 220 TL seviyelerinde olan ızgaralık kanat fiyatının 450 TL'ye çıkarak yüzde 115 oranında fahiş artış kaydettiği vurgulanırken tavuk pirzolada da fiyatların 165 TL seviyesinden 260 TL'ye çıkarak yüzde 55 zamlandığı belirtildi.

Sektördeki bazı kişilerin bütün tavuğu parçalayıp astronomik karlar elde etme yoluna gittiği kaydedilirken bütün tavuğun kilogram fiyatı 130 TL seviyelerinde tutulurken, bu ürün kanat ya da pirzola haline getirildiğinde işçilik bahanesiyle fiyatların katlandığı aktarıldı. Ortada ek maliyet yükü bulunmamasına rağmen mevsimsel talebin bu şekilde fırsata çevrildiği vurgulanırken Ticaret Bakanlığı ekiplerinin de haksız fiyat artışı yapıp tüketiciyi mağdur eden işletmelere yönelik saha denetimlerini aralıksız şekilde hızlandırdığı aktarıldı.

"HİÇBİR EKONOMİK MANTIKLA AÇIKLANAMAZ"

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiriciler Genel Başkanı Nihat Çelik'in, özellikle tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan son artışın hiçbir ekonomik mantıkla açıklanamayacağını belirttiği kaydedildi. Sadece bir ayda fiyatların ikiye katlandığını ifade eden Çelik'in, mangal sezonunun başlamasının fırsatçılar için bir bahane olarak kullanıldığını vurguladığı belirtildi. Sektördeki bazı üretici ve aracıların tutumunu da sert bir dille eleştiren Çelik'in, ihracat kapıları kapandığında zarar ettiklerini belirterek yardım isteyenlerin, bugün piyasa canlandığında tüketiciyi mağdur ettiğini söylediği aktarıldı.

"ETİKETLERİ SÜREKLİ YUKARI ÇEKİYORLAR"

Tavuk fiyatlarındaki son artışın mahalle esnafını da zor durumda bıraktığı öğrenilirken kasapların vatandaşla sürekli karşı karşıya geldiklerini belirttiği, asıl sorunun da aracı tedarikçilerden kaynaklandığını aktardığı kaydedildi. İstanbul’da kasaplık yapan bir esnafın, toptancıların mangal sezonunu bahane ederek fiyatları kasten yükselttiğini söylediği aktarıldı. Esnafın "Biz vitrine ürün koyarken mahcup oluyoruz ancak büyük toptancılar piyasaya ürün vermeyi yavaşlatıp etiketleri sürekli yukarı çekiyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

EKİPMANLARDA DA BENZER DURUM

Diğer yandan mangal sezonunun yalnızca beyaz et fiyatlarını değil, piknik ekipmanlarını da hareketlendirdiği öğrenildi. Baharda kilogramı 80 TL civarında olan mangal kömürünün, yazın başlaması ve fırsatçı satıcıların etkisiyle 150 TL'ye kadar çıktığı aktarıldı. Standart sac mangalların fiyatının da 300 TL'den 600 TL'lere yükseldiği, nisanda ortalama 800 TL'ye bulunabilen katlanır masa ve sandalye setlerinin de 1500 TL'ye kadar çıktığı kaydedildi.