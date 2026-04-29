Altında değer kaybı! Ünlü ekonomist kritik seviyeyi verdi

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında da değer kaybı dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %-1,82 gerileyen ons altın 4.597 dolardan kapanış yaptı. Ons gün içerisinde en düşük 4.555 dolara kadar geriledi.

4 HAFTANIN DİP SEVİYESİ

Bugünkü işlemlerde de TSİ 06:15 itibarıyla ons fiyatında 4.600 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada ons fiyatında 2 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeler görüldü ve altın, yaklaşık son 4 haftanın dip seviyelerinde de gelmiş oldu.

29 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıf görünüm iç piyasada gram fiyatını da baskılıyor. 29 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.670 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı, geçen haftayı 6.812 TL’den tamamlamıştı. Öte yandan Kapalıçarşı’daki tabelalarda da sabah fiziki gram satış fiyatı 6.715 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.980 TL’den geçiyor.

YÜKSEK PETROL BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın sunduğu son öneriye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık da devam ederken, petrol fiyatları 110 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Mevcut durum, enflasyon baskılarını körükleyen yüksek petrol fiyatına hızlı bir çözüm ve daha düşük faiz ortamı umutlarını azaltarak, altın fiyatını baskıladı.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (FED) kritik faiz kararı bu akşam belli olacak. FED’den faizi sabit tutması beklenirken, ‘Başkan’ olarak son toplantısına çıkacak Jerome Powell'ın açıklamaları önem taşıyor. Piyasalar, Powell’ın açıklamalarından gelecekteki politika hamlelerine dair ipuçları arayacak. Enflasyonist riskler ve ‘şahin’ duruş öne çıkarsa, altın fiyatında baskının artırabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de "Yükselen enerji fiyatları, güçlenen dolar, daha sağlam enflasyon beklentileri ve ABD’de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı yönündeki tahminler, getiri sağlamayan altın gibi varlıklar için zorlu bir ortam getirdi” dedi. Ancak Hansen, altındaki bu fiyatlamanın yapısal olmadığını ve kısa vadeli riskleri barındırdığını da savundu.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altının son iki yıldaki yükselişini sağlayan yapısal etkenlerin yerinde durduğunu belirten Hansen, “Enerji krizi nedeniyle stagflasyon riskleri devam ediyor. Mali borç yükleri artıyor. Merkez bankalarının da dolara olan bağımlılığını azaltma yönünde belirgin bir eğilimi mevcut. Altında 4.250 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama önemli bir destek. Bu seviye korunduğu sürece, uzun vadeli yükseliş trendi da sağlam kalacaktır” görüşünü dile getirdi.