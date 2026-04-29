Altında değer kaybı! Ünlü ekonomist kritik seviyeyi verdi

Altın fiyatlarında son dakika! 29 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.670 TL ve ons 4.600 dolardan güne başlıyor. Ons, son 4 haftanın en düşük seviyelerine gerilerken; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.250 dolar seviyesi korundukça yükseliş trendinin bozulmayacağını ileri sürdü.

Cansu Çamcı
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.417 TL

Detayları gör

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında da değer kaybı dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %-1,82 gerileyen ons altın 4.597 dolardan kapanış yaptı. Ons gün içerisinde en düşük 4.555 dolara kadar geriledi.

4 HAFTANIN DİP SEVİYESİ

Bugünkü işlemlerde de TSİ 06:15 itibarıyla ons fiyatında 4.600 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada ons fiyatında 2 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeler görüldü ve altın, yaklaşık son 4 haftanın dip seviyelerinde de gelmiş oldu.

29 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıf görünüm iç piyasada gram fiyatını da baskılıyor. 29 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.670 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı, geçen haftayı 6.812 TL’den tamamlamıştı. Öte yandan Kapalıçarşı’daki tabelalarda da sabah fiziki gram satış fiyatı 6.715 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.980 TL’den geçiyor.

YÜKSEK PETROL BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın sunduğu son öneriye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık da devam ederken, petrol fiyatları 110 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Mevcut durum, enflasyon baskılarını körükleyen yüksek petrol fiyatına hızlı bir çözüm ve daha düşük faiz ortamı umutlarını azaltarak, altın fiyatını baskıladı.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (FED) kritik faiz kararı bu akşam belli olacak. FED’den faizi sabit tutması beklenirken, ‘Başkan’ olarak son toplantısına çıkacak Jerome Powell'ın açıklamaları önem taşıyor. Piyasalar, Powell’ın açıklamalarından gelecekteki politika hamlelerine dair ipuçları arayacak. Enflasyonist riskler ve ‘şahin’ duruş öne çıkarsa, altın fiyatında baskının artırabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de "Yükselen enerji fiyatları, güçlenen dolar, daha sağlam enflasyon beklentileri ve ABD’de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı yönündeki tahminler, getiri sağlamayan altın gibi varlıklar için zorlu bir ortam getirdi” dedi. Ancak Hansen, altındaki bu fiyatlamanın yapısal olmadığını ve kısa vadeli riskleri barındırdığını da savundu.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altının son iki yıldaki yükselişini sağlayan yapısal etkenlerin yerinde durduğunu belirten Hansen, “Enerji krizi nedeniyle stagflasyon riskleri devam ediyor. Mali borç yükleri artıyor. Merkez bankalarının da dolara olan bağımlılığını azaltma yönünde belirgin bir eğilimi mevcut. Altında 4.250 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama önemli bir destek. Bu seviye korunduğu sürece, uzun vadeli yükseliş trendi da sağlam kalacaktır” görüşünü dile getirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son saatlere girildi: Borcu olanlar dikkatSon saatlere girildi: Borcu olanlar dikkat
Kökleri Osmanlı dönemine dayanan 182 yıllık Türk şirketi krize girdi!Kökleri Osmanlı dönemine dayanan 182 yıllık Türk şirketi krize girdi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.634,06
6.634,98
% -0.32
10:22
Ons Altın / TL
206.076,28
206.166,87
% -0.44
10:37
Ons Altın / USD
4.573,03
4.573,67
% -0.48
10:37
Çeyrek Altın
10.614,50
10.848,19
% -0.32
10:22
Yarım Altın
21.162,66
21.696,37
% -0.32
10:22
Ziynet Altın
42.458,00
43.260,04
% -0.32
10:22
Cumhuriyet Altını
43.987,00
44.657,00
% -1.83
15:35
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

