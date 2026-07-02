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Altında dip avcılığı! Yükseliş başladı, uyarı geldi

Altın fiyatlarında son durum! 2 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.090 TL ve ons fiyatı 4.058 dolardan güne başladı. FED Başkanı Warsh’tan gelen ılımlı mesajlarla altın fiyatı yükselişe geçti. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise “Altında dip avcılığı görünüyor. Ancak öncelikle 4.100 doların üzerine çıkılması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Altında dip avcılığı! Yükseliş başladı, uyarı geldi
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarını temmuz ayına pozitif başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %0,60 prim yapan ons fiyatı 4.031 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.055 dolardan fiyatlandı. İç piyasada da dün en düşük 5.933 TL’yi test eden gram altın, onstaki fiyatlamadan pozitif etkilenerek yukarı yöneldi. 2 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.080 TL’den güne başladı.

PETROL VE FED ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında;

  • Portekiz düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan FED Başkanı Kevin Warsh, enflasyon risklerinin son dört haftada azaldığını belirtti ve FED’in bağımsızlığını vurguladı. Bu açıklamalar muhtemel faiz artışına yönelik beklentileri bir miktar sınırladı.
  • ABD ve İran arasında Katar’daki müzakerelerin olumlu ilerlediğine yönelik haberler petrol fiyatlarını düşürdü. Brent varil fiyatı 70 dolar sınırına kadar geriledi.

Her iki gelişme de altını pozitif etkiledi.

Altında dip avcılığı! Yükseliş başladı, uyarı geldi 1

ABD VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

ABD açıklanan ekonomik son verilere bakıldığında da;

-Özel sektör istihdamı haziranda 105 bin artış tahminine karşılık 95 bin kişi yükseldi.
-İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi ise 54 beklentiye karşılık haziranda 53,3 olarak gerçekleşti.

Her iki veri de beklentilerin altında kalarak ekonomide daha fazla ısınma olmadığını gösterdi ve muhtemel bir faiz artışını desteklemedi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM GÜNÜ

Piyasada dikkatler bugün ise haziran tarım dışı istihdam verisine çevrildi. FED’in faiz politikası için izlediği en kritik göstergelerden olan bu veri; dolar, altın ve ABD tahvilleri için de oldukça kritik öneme sahip… Tarım dışı istihdamda 114 bin kişilik artış beklenirken; tahminlerin üzerinde gelebilecek bir verinin “daha sıkı FED” öngörülerine destek olabileceği öngörülüyor. Bu arada CME FED Watch anketine göre eylül ayındaki toplantıda FED’den faiz artışı ihtimali %49,8 ile fiyatlanmaya devam ediyor.

Altında dip avcılığı! Yükseliş başladı, uyarı geldi 2

"DİP İÇİN 4 BİN 100 DOLAR AŞILMALI"

Bu arada ons altının 4.000 doların üzerine çıkmasının “düşüş yönlü” pozisyon kapatma hareketleri ve enerji fiyatlarının düşmeye devam etmesinden destek bulduğunu aktaran Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Petrolde arz fazlası riskinin enflasyon endişelerini daha da azaltacağı beklentisiyle, altında da dip avcılığı görünüyor. Bu toparlanma, uzun pozisyon tutma konusunda güveni artırıyor. Ancak fiyatların öncelikle 4.100 doların üzerine çıkması gerekiyor ki, dip seviyenin oluştuğunu düşünmek mantıklı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.123,13
6.124,06
% 1.25
09:27
Ons Altın / TL
190.011,37
190.047,63
% 1.02
09:42
Ons Altın / USD
4.068,51
4.069,00
% 0.93
09:42
Çeyrek Altın
9.797,01
10.012,84
% 1.25
09:27
Yarım Altın
19.532,79
20.025,69
% 1.25
09:27
Ziynet Altın
39.188,05
39.928,90
% 1.25
09:27
Cumhuriyet Altını
40.771,00
41.460,00
% 2.02
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın Petrol
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