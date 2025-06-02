Altında gözler kritik seviyede! 'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

Altın fiyatları sert yükselişlerinin ardından zaman zaman yeniden düşüş hareketi göstermişti. Özellikle geçen hafta görülen düşüşlerin ardından altın yeni haftaya tekrardan yükseliş hareketiyle başladı. Peki, altında bundan sonra yön ne olacak? Gram altın ne kadar olacak? Ons altında beklentiler neler? Uzman isim altında yükseliş ve düşüş ihtimallerini değerlendirdi. İşte altında son durum...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyordu. Son olarak gram altın saat 14.37 itibarıyla 4231 TL civarında seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kazanarak 3 bin 338 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son olarak ons altın saat 14.54 itibarıyla 3355 dolar seviyesinde seyrediyor.

"ALTININ TIRMANIŞINI HIZLANDIRDI"

Ekol TV'de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü Trump'ın Çin'in tarifeleri uygulamadığı, kurallara uymadığına dair eleştirisi vardı. Burayla başladı aslında. Sonra alüminyum ve çeliğe yüzde 25'lik ithalat vergisinin yüzde 50'lere çıkarılması gündemi söz konusu oldu. Tabii bu noktada Avrupa biraz daha Avrupa'dan seslerin yükseldiğini gördük. Hafta sonu da Rusya ve Ukrayna'nın yeniden birbirine girmiş olması, füze saldırıları ve insansız hava araçları saldırıları altının tırmanışını hızlandırdı açıkçası.

Geçtiğimiz hafta yüzde 2'lik düşüşle tamamlamıştık ons altında haftayı. Bu hafta daha bugünden yüzde 2'ye yakın yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Jeopolitik risk zaten hayatımızda çok uzun süredir. Önümüzdeki yıllarda da muhtemelen olacak. Artık Rusya'nın ya da ülkelerin nükleere zorlandığı ya da nükleerin konuşulmaya başlandığı bir sürece doğru evriliyoruz muhtemelen. Bu da zaten çoktan belki yaşıyoruz 3. Dünya Savaşı'nın dillenmesini sağlıyor. Yani savaş riski olduğu sürece altını zaten konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz.

"UZUN VADEDE 4000 - 4500 DOLAR SEVİYELERİNİ BEKLİYORUZ"

Yakın vade için işte şu seviyelere kadar düşer, buralardan alınabilir falan diyorduk ama altın çok ahesteli düşüyor ama çok hızlı bir şekilde yükseliyor. O nedenle artık düşecek diyemiyoruz. Evet yine yakın vadede düzeltmeler görebiliriz ama orta ve uzun vadede biliyorsunuz 4000 - 4500 dolar seviyelerini bekliyoruz. Buralara doğru yolculuk devam edebilir. Takip edeceğimiz seviyeler var. Artık 3300 dolar seviyesini destek olarak takip ediyoruz yakın vadede, direnç olarak da 3.500 dolar seviyesi var. Biraz makas açıldı ama hareketli zamanlar, Kurban Bayramı var, Müslümanlar bayram geçirecekler, böyle zamanlarda piyasada altın hareketli olabilir.

"3500'Ü GEÇERSE 4000 DOLAR SEVİYESİNE DOĞRU YÜKSELİŞLER GELEBİLİR"

Volatilite değil de daha çok uzun vadeli bir yolculuk olduğunu unutmamaları gerekiyor. 3500'ü geçerse muhtemelen artık 4.000 dolar seviyesine doğru yükselişler gelebilir. Trump olduğu sürece evet, karışıklık, yeni haberler, yeni gündemler altını desteklemeye devam ediyor. Altın yükseliş trendinde diyelim. Yani kısaca yükseliş bu noktada devam ediyor.

Temkinli olmamız gereken seviye özellikle 3.200 dolar seviyesi. 3.200 doların altında satış baskısı artabilir ons altında"