Altında 'hava parası' dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı '1 gramı işçilik hariç...'

Altın kırdığı rekorlar ile adından söz ettirirken Çarşamba günü Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçti. Kapalı Çarşı'da 5 bin lirayı gören gram altın serbest piyasada şu sıralar 4 bin 819 liradan satılıyor. Fiziki talepte yaşanan artışa karşılık arz kısıtlı kalınca, spot altın fiyatı ile Kapalıçarşı fiyat makası yeniden açılmaya başladı.

"100 LİRANIN ÜZERİNDE İLAVE PARA"

Yoğun taleple karşısında, altının yurt içi ve yurtdışı fiyat farkı bu hafta 2 bin doları aştı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan kuyumcular fiziki altına olan talebin arttığını ifade etti. Kuyumcuların açıklaması şu şekilde oldu:



"Elinde altın bulunduranlar bir süre daha beklemeye yönelmiş görünüyor. Çünkü piyasaya gelen hurda miktarında gerileme söz konusu, bu da fiziki fiyatta artışa sebep oluyor. Şu sıralar satılan fiziki altının 1 gramı için işçilik hariç 100 liranın da üzerine ilave para ödeniyor”

Ons altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Cumhuriyet altını ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları için son durum...



DAHA BÜYÜK YATIRIMLAR İÇİN ALTINLARI SATIŞA ÇIKTI

Gram altın için yıl sonuna 5.250-5.500 TL gibi hedeflerin telaffuz edildiğini de aktaran kuyumcular, “Bu beklenti de arz-talep dengesini etkilemeye başladı” yorumunda bulundu. Bununla birlikte özellikle konut almak isteyenlerin aradıkları evi bulduklarında, yüksek fiyattan ellerindeki altını bozdurmaya yöneldiği, benzer eğilimin otomobil alımlarında da gözlemlendiği aktarılıyor. Kuyumcular, “Şu anda altın satışları, daha çok ciddi ve büyük ihtiyaçların karşılanması için yapılıyor” ifadelerini kullanıyor.

DEV BANKA ALTIN YATIRIMINI ARTIRDI

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonunda gram altının 5.250-5.500 TL bandına yükselebileceğini belirtiyor. Fransız bankası Societe Generale ise altın yatırımlarındaki payını artırarak %10’a çıkardı ve 2026’ya kadar ons fiyatında 4.000 dolar beklentisi paylaştı.