FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında 'hava parası' dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı '1 gramı işçilik hariç...'

Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında yön aşağıya kırıldı. Bu hafta en düşük 4 bin 819 lirayı gören gram altın şu sıralar 4 bin 862 liradan işlem görüyor. Fiziki altına olan talep artarken yatırımını satan vatandaşlar ise konut veya araba almayı hedefliyor. Peki, şu anda gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında güncel rakamlar ne? İşte 19 Eylül Cuma altın piyasasında son durum...

Altında 'hava parası' dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı '1 gramı işçilik hariç...'
Ezgi Sivritepe

Altın kırdığı rekorlar ile adından söz ettirirken Çarşamba günü Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçti. Kapalı Çarşı'da 5 bin lirayı gören gram altın serbest piyasada şu sıralar 4 bin 819 liradan satılıyor. Fiziki talepte yaşanan artışa karşılık arz kısıtlı kalınca, spot altın fiyatı ile Kapalıçarşı fiyat makası yeniden açılmaya başladı.

Altında hava parası dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı 1 gramı işçilik hariç... 1

"100 LİRANIN ÜZERİNDE İLAVE PARA"

Yoğun taleple karşısında, altının yurt içi ve yurtdışı fiyat farkı bu hafta 2 bin doları aştı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan kuyumcular fiziki altına olan talebin arttığını ifade etti. Kuyumcuların açıklaması şu şekilde oldu:

"Elinde altın bulunduranlar bir süre daha beklemeye yönelmiş görünüyor. Çünkü piyasaya gelen hurda miktarında gerileme söz konusu, bu da fiziki fiyatta artışa sebep oluyor. Şu sıralar satılan fiziki altının 1 gramı için işçilik hariç 100 liranın da üzerine ilave para ödeniyor”

Altında hava parası dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı 1 gramı işçilik hariç... 2

Ons altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Cumhuriyet altını ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları için son durum...

Altında hava parası dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı 1 gramı işçilik hariç... 3

DAHA BÜYÜK YATIRIMLAR İÇİN ALTINLARI SATIŞA ÇIKTI

Gram altın için yıl sonuna 5.250-5.500 TL gibi hedeflerin telaffuz edildiğini de aktaran kuyumcular, “Bu beklenti de arz-talep dengesini etkilemeye başladı” yorumunda bulundu. Bununla birlikte özellikle konut almak isteyenlerin aradıkları evi bulduklarında, yüksek fiyattan ellerindeki altını bozdurmaya yöneldiği, benzer eğilimin otomobil alımlarında da gözlemlendiği aktarılıyor. Kuyumcular, “Şu anda altın satışları, daha çok ciddi ve büyük ihtiyaçların karşılanması için yapılıyor” ifadelerini kullanıyor.

Altında hava parası dönemi başladı! Makas açıldıkça açıldı, kuyumcular açıkladı 1 gramı işçilik hariç... 4

DEV BANKA ALTIN YATIRIMINI ARTIRDI

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonunda gram altının 5.250-5.500 TL bandına yükselebileceğini belirtiyor. Fransız bankası Societe Generale ise altın yatırımlarındaki payını artırarak %10’a çıkardı ve 2026’ya kadar ons fiyatında 4.000 dolar beklentisi paylaştı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.868,18
4.868,68
% 0.63
13:06
Ons Altın / TL
151.443,76
151.467,81
% 0.65
13:21
Ons Altın / USD
3.658,38
3.658,74
% 0.39
13:21
Çeyrek Altın
7.789,08
7.960,30
% 0.63
13:06
Yarım Altın
15.529,49
15.920,59
% 0.63
13:06
Ziynet Altın
31.156,34
31.743,81
% 0.63
13:06
Cumhuriyet Altını
32.974,00
33.472,00
% 0.11
12:52
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlıktan 'vergisiz döviz' iddialarına yanıt geldiBakanlıktan 'vergisiz döviz' iddialarına yanıt geldi
Bakan Kurum'da Şerife Teyzeye: 'Artık üzülme tamam mı?'Bakan Kurum'da Şerife Teyzeye: 'Artık üzülme tamam mı?'
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.