Altında iki rekor birden! ‘Gram altın alır mısın?’ sorusuna yanıt verdi: Kritik hafta öncesi İslam Memiş’ten uyarı, ‘Tuzak fiyatlama…’

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Eylül’de açıklayacağı faiz kararı altın yatırımcılarının odak noktasında olacak. Fed’in dört buçuk yıl sonra ilk faiz indirimi için 50 baz puanlık (bps) faiz indirimi yapma olasılığını artırdı.

Commerzbank'ın Emtia Analisti Barbara Lambrecht, "Küçük bir faiz indirimi bekliyoruz. Piyasa zaten faiz oranlarında bir indirimi büyük ölçüde beklediğinden, fiyat rekor seviyeye çıktıktan sonra altın piyasasında önemli fiyat hareketleri beklemiyoruz” yorumunda bulunuyor.

ALTINDA ÇİFTE REKOR

Ons altın bu yıl yüzde 20'den fazla arttı ve Ağustos ayında 2.500 doların üzerinde bir rekora ulaştı. Ons altın fiyatı kritik hafta öncesinde 2.586,18 dolara yükselerek yeni rekoruna imza attı. Yurt içinde gram altın ise 2.804 TL seviyesine kadar yükseldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Kritik hafta öncesinden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken altın değerlendirmesi geldi. “Bana gelse bugün birisi dese ki bu seviyeden ons altın alır mısın, hayır kesinlikle derim. Gram altın alır mısın, hayır kesinlikle” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Gram altın için onsu takip edin. Her zaman söylediğim budur. Ama ons altın tarafındaki düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için ben bu tuzak fiyatlamalara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum. Yıl sonu ile alakalı 3 aylık bir süreç var önümüzde. 2 bin 600 - 3 bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerli ama aşağıda 2 bin 420- 2 bin 470 dolar seviyesi ile alakalı ihlal edilmiş alanlar var. O yüzden biz dolarda beklemeye devam ediyoruz” yorumunda bulundu.