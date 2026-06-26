Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu dizginlemek adına faiz artırımlarına hız vereceği beklentisi ve güçlenen dolar endeksiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Altın, cuma günü itibarıyla üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken, kritik eşiğin altına geriledi.

ONS ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Güne sert düşüşle başlayan spot altın (XAU=), yüzde 0,9 değer kaybederek ons başına 3.991,49 dolar seviyesine kadar çekildi. ABD vadeli altın sözleşmeleri (GCcv1) ise ağustos ayı teslimatları için yüzde 1 kayıpla 4.007,30 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise yüzde yüzde 0,3 değer kaybederek 6 bin lira seviyesinde seyrediyor.

KASIM 2025'TEN BU YANA BİR İLK!

Kuyumcular ve yatırımcılar ekran başından ayrılamıyor. Haftalık bazda yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, çarşamba gününden bu yana Kasım 2025'ten bu yana ilk kez psikolojik sınır olan 4.000 dolar seviyesinin altını test ediyor.

UZMAN İSİMDEN KORKUTAN TAHMİN! DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Wong, "Fed'in şahin adımlarının hızla fiyatlanması, ABD dolarında güçlü bir yükseliş ivmesi yarattı ve bu durum altın fiyatlarında ciddi bir aşağı yönlü kırılmayı tetikledi" dedi. Wong, ocak ayındaki tarihi zirveden bu yana süren düzeltmenin uzun vadede 3.400 dolara kadar uzanabileceğini öngörüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE ENFLASYON VERİLERİ ALTINI VURDU

Altın fiyatları, ABD-İran savaşı körüklediği küresel enflasyon ve buna bağlı faiz artırımı beklentileriyle 29 Ocak'taki 5.594,82 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Dün açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon, mayıs ayında son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'ün üzerine çıktı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTININ ÖNÜNÜ KESİYOR!

ABD dolar endeksi, Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyesine yakın seyrini sürdürerek üst üste ikinci haftalık kazancına yöneldi. Bu durum, diğer para birimlerine sahip olanlar için altını daha pahalı hale getiriyor. Altın normalde enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, faizlerin yüksek olduğu ortamlarda getirisiz bir varlık olduğu için cazibesini kaybediyor.

FED EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIRACAK MI? PİYASALARIN GÖZÜ ORADA

CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasa oyuncuları Fed'in bu yıl içinde toplamda üç kez faiz artırmasını bekliyor. Eylül ayında gerçekleşecek bir faiz artırımına ise şu an için yüzde 64 ihtimal veriliyor. Bu beklenti altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

DİĞER METALLER DE ÇAKILDI

Piyasalardaki satış dalgası sadece altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3,2 düşerek 56,01 dolara, platin yüzde 2,4 kayıpla 1.563,20 dolara ve paladyum yüzde 1,6 azalarak 1.165,93 dolara geriledi. Tüm değerli metaller haftayı kırmızıda kapatmaya hazırlanıyor.