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Migros'tan büyük hamle iddiası! Satış 2024 yılında yapıldı

Geçtiğimiz hafta ekonomi gündeminde sıkça yer alan Carrefour'un A101'in de bünyesinde olduğu Yeni Mağazacılık'a satılmasının ardından bugün de Migros'un, Kent Gross marketlerini satın aldığı gündeme geldi. Ancak bu satış 29 Şubat 2024 yılında tamamlandı.

Migros'tan büyük hamle iddiası! Satış 2024 yılında yapıldı
Cansu Çamcı

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros'un, Kent Gross'u bünyesine kattığı haberleri ekonomi sayfalarında geniş yer buldu ancak bu satışın 2024 yılında gerçekleştiği ortaya çıktı.

29 Şubat 2024'te, Rekabet Kurumu bu satışa onay verdi ve 2017 yılından bu yana gıda pazarında dikkat çekici bir ivme yakalayan Kent Gross'un 6 şubesi tamamen Migros bünyesine geçmiş oldu.

Migros tan büyük hamle iddiası! Satış 2024 yılında yapıldı 1

26 ŞUBESİ DEVRALINMIŞTI

Söz konusu anlaşma, zincir market devinin son yıllarda hayata geçirdiği ilk stratejik yatırım değil. Şirket, büyüme hedefleri kapsamında sadece gıda alanında kalmayarak kişisel bakım ve kozmetik pazarına da güçlü bir yönelim göstermişti. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı içerisinde İzmir merkezli faaliyet gösteren Hobi Parfümeri ile de masaya oturulmuştu. Yapılan başarılı görüşmelerin sonucunda bu yerel zincirin 26 şubesi devralınmış ve markanın hizmet ağı farklı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmişti.vme yakalayan Kent Gross'un 6 şubesi tamamen Migros bünyesine geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Migros Zincir market
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