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Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkanması ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ilave faiz artırımı sinyalleri, altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ons altın 4.194 dolarla yaklaşık 8 haftanın en düşük seviyesini test ederken gram altın 6.606 TL'den güne başladı. Bu hafta dikkatler ABD’den gelecek istihdam ve PCE verilerine çevrildi.

Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü
Cansu Çamcı

Altın yatırımcısı haftanın ilk işlem gününde kırmızı bir tabloyla karşılaştı. Geçen haftayı yüzde 2,13 kayıpla kapatan ons altında satışlar yeni haftaya taşınırken, iç piyasada gram fiyatı da cuma kapanışının altına çekildi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Spot piyasada işlem gören gram altın 28 Eylül 2026 sabahına 6.606 TL'den başladı. Gram altın cuma gününü 6.739 TL seviyesinden tamamlamıştı. Böylece yeni haftanın ilk saatlerinde gram altında cuma kapanışına göre 133 TL'lik gerileme yaşandı.
Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 1

8 HAFTANIN DİBİNDE

Fiyatlar son olarak 5 Ağustos tarihinde bu noktayı görmüştü. Böyle küresel piyasalarda altın, yaklaşık 8 haftanın dibine gerilemiş oldu.

Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 2

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik son teklifini reddetmesi sonrasında petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol vadeli kontratları yeni haftanın ilk işlemlerinde 105 doların üzerine yöneldi. Petroldeki yükseliş, aynı zamanda enflasyon ve faiz beklentilerinin de yeniden fiyatlamasına yol açıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması, ABD'de enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesi ihtimalini güçlendirirken; FED'den de “daha sıkı para politikası” beklentisini destekliyor. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.
Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 3

TAHVİL FAİZLERİ

Altın açısından bir diğer önemli baskı unsuru ABD tahvil faizleri... 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yeni haftaya da yüzde 5,20 seviyesine yakın yüksek bir noktadan başlarken, uzun vadeli faizlerdeki yükseliş değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor. Cleveland FED Başkanı Beth Hammack da uzun vadeli Hazine getirilerindeki yükselişte güçlü büyüme görünümünün yanı sıra kamu borcuna ilişkin endişelerin ve ilave faiz artışı beklentilerinin etkili olduğunu söyledi.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde kalması da altındaki düşüşü destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi geçen hafta 101,3 seviyesine kadar yükselirken, güçlü dolar, altını yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. FED'in daha uzun süre yüksek faiz politikasını koruyabileceği beklentisi de dolara destek sağlıyor.

Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 4

FED’DEN ŞAHİN MESAJLAR

FED cephesinden gelen son açıklamalar da piyasaların faiz beklentilerini yukarı çekti. Richmond FED Başkanı Tom Barkin; ABD ekonomisinin güçlendiğini, tüketici harcamaları ve ekonomik aktivitedeki ivmenin devam ettiğini belirtirken, enflasyonun yalnızca enerji ve tarifelerden kaynaklanmadığını, güçlü talebin de fiyat baskısını beslediğini söyledi. FED Üyesi Michael Barr da artan enflasyon baskılarına dikkat çekerek ilave faiz artışlarının gerekebileceği mesajını verdi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee ise yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu daha kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulundu.

FAİZ BEKLENTİLERİ

FED'in 16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesinin ardından, FED yetkililerinin “ek faiz artışının masada kalabileceğine” yönelik mesajları, piyasadaki fiyatlamalara yansıdı. CME FEDWatch anketinde bugün itibarıyla ekim ayındaki FED toplantısında yeni bir faiz artışına yaklaşık yüzde 65 ihtimal veriliyor. Bu beklenti, altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 5

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Piyasalar şimdi ABD'den gelecek ekonomik verilere odaklandı. FED'in “enflasyon göstergesi” olarak izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), 30 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Aynı gün çekirdek PCE verisi de yayımlanacak. FED açısından özellikle gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı Çekirdek PCE, enflasyonun temel eğilimi açısından kritik önem taşıyor.

Altında kırmızı alarm! Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü 6

EN KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ

Haftanın en kritik verisi ise 2 Ekim Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olacak. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarla birlikte duyurulacak istihdam verileri, ABD ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığına ilişkin önemli ipuçları verecek. Güçlü bir istihdam tablosu ekimde faiz artışı beklentisini destekleyebilirken; daha zayıf veriler faiz artışı beklentilerinin yeniden sorgulanmasına yol açabilir.

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