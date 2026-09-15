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Altında kritik eşik kırıldı! Dev banka tek bir rakamla uyardı

Fed kararı öncesi ons altın satış baskısının artışıyla 4300 dolar desteğinin altına geriledi. Saxo Bank, düşüş baskısının hafiflemesi için 4400 dolar seviyesinin aşılması gerektiğine dikkat çekti.

Altında kritik eşik kırıldı! Dev banka tek bir rakamla uyardı
Hande Dağ

Altında kritik destek seviyesi kırıldı. Ons altın, satış baskısının yeni haftada da sürmesiyle 4266 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece Saxo Bank'ın kısa vadede kritik gördüğü 4300 dolar destek bölgesinin altına sarkmış oldu.

Altında kritik eşik kırıldı! Dev banka tek bir rakamla uyardı 1

SAXO BANK’TAN 4.440 DOLAR UYARISI

CNBC-e'nin aktardığına göre; Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki aşağı yönlü baskının hafiflemesi için fiyatın yeniden 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

Bu sebeple 4400 doların sadece bir direnç seviyesi değil, aynı zamanda kısa vadeli düşüş trendinin zayıfladığını gösterecek önemli bir eşik olarak öne çıktığı kaydedildi. Altının bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlamasının toparlanma bakımından kritik olacağı vurgulandı.

Ons altının 4.266 dolar seviyesinden 4.440 dolara ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 4 yükselmesi gerektiği işaret edildi.

Böylesi bir hareketin kısa sürede mümkün olmasına karşın faiz ve dolar baskısının fiyatın önündeki önemli engeller arasında yer aldığı belirtilirken dolayısıyla sadece 4400 doların görülmesi değil, seviyenin üzerinde kalınmasının da önem taşıdığı kaydedildi.

Altında kritik eşik kırıldı! Dev banka tek bir rakamla uyardı 2

ALTINDAKİ SATIŞLARIN NEDENLERİ NE?

Altındaki satışların en önemli sebeplerinden biri Fed’e ilişkin beklentiler olarak gösterildi. Piyasada 16 Eylül’de yapılacak toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 90’ın üzerine çıktığı kaydedildi. Öte yandan Fed'in kararının yanı sıra mesajları da önem taşıyor.

Ayrıca altın üzerindeki baskı sadece Fed beklentileriyle sınırlı kalmazken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 seviyesini aşarak yaklaşık üç yılın en yüksek bölgelerine çıktı. Bunun yanı sıra doların güçlenmesinin de altının yükselişini zorlaştırdığı aktarıldı. Yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların aynı anda devreye girmesiyle değerli metaldeki satış baskısının belirginleştiği vurgulandı. Ayrıca Brent petrol fiyatındaki yükselişin de altın bakımından farklı bir risk oluşturduğu, yüksek enflasyon endişesini güçlendirdiği işaret edildi.

Altında kritik eşik kırıldı! Dev banka tek bir rakamla uyardı 3

Fed faiz kararı 16 Eylül'de Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Karar sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısın gerçekleştirmesi bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.708,17
6.709,10
% -0.17
15:56
Ons Altın / TL
208.570,42
208.633,97
% -0.22
16:11
Ons Altın / USD
4.288,36
4.288,98
% -0.24
16:11
Çeyrek Altın
10.733,07
10.969,39
% -0.17
15:56
Yarım Altın
21.399,05
21.938,77
% -0.17
15:56
Ziynet Altın
42.932,26
43.743,36
% -0.17
15:56
Cumhuriyet Altını
44.246,00
44.915,00
% -0.04
15:33
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları banka
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