Altında neler oluyor? Ünlü stratejist ilk hedefi açıkladı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı geçen haftayı %0,67 primle tamamlamış ve önceki 3 haftalık düşüş serisini sonlandırarak 4.378 dolarda kapanış yapmıştı. Yeni haftada ise ilk hareketlerde “yatay aşağı” eğilim öne çıkıyor.

Ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.362 dolardan fiyatlandı. 21 Eylül gram altın fiyatı da 6.842 TL’den güne başladı.

ORTA DOĞU VE PETROL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, petrol fiyatlarının 101,5 dolar sınırına kadar gerilemesi enflasyon endişelerini hafifleterek altına destek oluyor. Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve enerji akışının yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bu gerileme, merkez bankalarının enflasyon sebebiyle daha fazla faiz artırmak zorunda kalacağı endişelerini kısmen hafifletti.

GÖZLER FED YETKİLİLERİNDE

Altın açısından kritik başlıklardan biri ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası olmaya devam ediyor. FED, 16 Eylül’de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Bu, Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu. FED'in projeksiyonlarında 2026 sonu için politika faizinin medyan beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte FED yetkililerinin son açıklamaları, enflasyon konusunda temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun yalnızca petrol fiyatlarından kaynaklanmadığını, ekonominin genelinde fiyat baskılarının yüksek olduğunu belirtti.

FONLARA PARA AKIŞI HIZLANDI

Altında bir diğer önemli gelişme ise yatırımcıların altın destekli yatırım fonlarına (ETF) ilgisi... Küresel altın ETF’lerinde toplam varlıklar yaklaşık 100 milyon ons seviyesine yaklaşarak 9 ayın en yüksek seviyesine yöneldi. Temmuz ayındaki dip seviyeden bu yana ETF’lerin altın varlıkları 4 milyon onsun üzerinde arttı.

Altın destekli ETF’lerde girişlerin son 8 işlem günü üst üste devam etmesi de dikkat çekiyor. Bu, Ekim 2025'ten bu yana görülen en uzun kesintisiz giriş serisi olarak öne çıkıyor.

Dünya Altın Konseyi verileri de yatırımcı ilgisindeki güçlü artışı ortaya koyuyor. Ağustos ayında küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, toplam varlık büyüklüğü aylık bazda %16 artarak 615 milyar dolara, fiziki altın varlıkları ise 121 ton artışla rekor olan 4 bin 189 tona ulaştı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatları ile ETF varlıkları arasındaki paralel hareket, piyasanın uzun vadeli beklentileri açısından da dikkat çekiyor. Altın fiyatı ağustos ortasına kadar ETF varlıklarındaki değişimle büyük ölçüde aynı yönde hareket ederken, son dönemde fonlardaki yükselişin fiyatlara tam olarak yansımadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu nedenle ETF varlıklarındaki artışın devam etmesi ve altın fiyatının bu yükselişi takip etmesi halinde, bazı piyasa değerlendirmelerinde ons altının önümüzdeki aylarda pozitif seyredebileceği beklentileri de öne çıkıyor.

SIRADA NE VAR?

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen altındaki son fiyat dalgalanmasına rağmen ETF varlıklarındaki yükselişe dikkat çekerek “Bu durum, yüksek tahvil getirilerine rağmen faiz oranlarına daha az duyarlı yatırımcıların talebinin güçlü kaldığı bir piyasayı vurguluyor.” paylaşımında bulundu.

Sıradaki direnç bölgesinin ise 200 günlük ortalama olabileceğini aktaran Hansen’e göre bu bölge, toparlanmanın devam edip edemeyeceğini belirlemeye yardımcı olacak. Bugün itibarıyla ons fiyatında 200 günlük ortalama 4.540 dolar seviyesinde bulunuyor.