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Son dakika | Trafik kazası geçirenleri hedef aldılar! 15,6 milyar liralık vurgun: 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon

Son dakika haberi: Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ortaya çıktı. Skandalda 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bakan Gürlek 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | Trafik kazası geçirenleri hedef aldılar! 15,6 milyar liralık vurgun: 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirket hakkında harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış" diyerek soruşturmanın detaylarını verirken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TRAFİK KAZASI GEÇİRENLERİ HEDEF ALDILAR

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Son dakika | Trafik kazası geçirenleri hedef aldılar! 15,6 milyar liralık vurgun: 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon 1

"OLAĞANDIŞI NİTELİKTE PARA TRANSFERLERİ"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Son dakika | Trafik kazası geçirenleri hedef aldılar! 15,6 milyar liralık vurgun: 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon 2

"15,6 MİLYAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ"

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Son dakika | Trafik kazası geçirenleri hedef aldılar! 15,6 milyar liralık vurgun: 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon 3

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