Altında rekor! Kimse gözünü rakamlardan alamıyor, yeni zirve görüldü! Gram, Cumhuriyet, çeyrek altın...

Altın yeni günde de rekor tazeledi. Hem gram altında hem de ons altında yeni zirve seviyeler görüldü. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken altın yatırımcısı gözünü oldukça hareketli seyreden rakamlardan alamıyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve yarım altın ne kadar? İşte 30 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Gram altın ve ons altın yeni güne de rekorla başladı. Altında yeni zirve seviyeler görülürken küresel ekonomiye dair belirsizlikler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altında en yüksek 5170 TL seviyesi, en düşük 5114 TL seviyesi görüldü. Gram altın sabah saat 07.07 itibarıyla 5168 TL seviyelerinde seyrediyor. Ons altında ise en yüksek 3867 dolar seviyesi, en düşük 3825 dolar seviyesi görüldü. Ons altın sabah saat 07.22 itibarıyla 3864 dolar seviyelerinde seyrediyor.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. ABD’de hükümetin kapanması riski de altını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

30 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.18 itibarıyla 3862 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.03 itibarıyla 5167 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 8.448 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 16.897 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.19 itibarıyla 35.409 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 86.021 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.166,95
5.167,47
% 0.81
08:10
Ons Altın / TL
160.844,22
160.890,88
% 0.9
08:25
Ons Altın / USD
3.868,54
3.869,02
% 0.92
08:25
Çeyrek Altın
8.267,12
8.448,82
% 0.81
08:10
Yarım Altın
16.482,58
16.897,64
% 0.81
08:10
Ziynet Altın
33.067,05
33.691,23
% 0.81
08:10
Cumhuriyet Altını
34.608,00
35.131,00
% 0.79
17:07
