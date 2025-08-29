FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti! Küresel piyasada zayıflayan dolar, ABD'de faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yukarı tırmandırdı. Gram altın 29 Ağustos tarihine 4 bin 515 lira seviyesinden başlıyor. Peki, çeyrek altın, ons altın, Ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...
Ezgi Sivritepe

ABD'den faiz indirimi beklentisi, küresel piyasalarda zayıflayan dolar, Fed'e ilişkin endişeler altın fiyatlarının tırmanmasına neden oldu. Son günlerde altın tabelasında yaşanan yükseliş yatırımcının yüzünü güldürüyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 3.423 dolar görerek son 5 haftanın zirvesine tırmanan ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde de 3.413 dolara yakın görünümünü koruyor.

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları... 1

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Onsta bu hafta gerçekleşen yaklaşık %1,25’lik prim, iç piyasada gram altını da rekorlara taşıdı. Dünkü işlemlerde 4.522 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı 29 Ağustos günüde de ilk işlemlerde 4.515 TL ile rekora yakın seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altın fiyatı 4.495 – 4.535 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.405 TL’den satılıyor.

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları... 2

Güncel altın ve Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları için tıklayınız...

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları... 3

BELİRSİZLİKLER ARTTI!

Analistler, dolar endeksinde devam eden zayıf görünüme ek olarak, ABD Merkez Bankası üzerindeki baskının da “beklentilerden daha fazla faiz indirimlerine yol açabileceği” öngörüsüyle, altında güvenli liman alımlarının hızlandığını aktarıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın, FED Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimi endişelerin yükselmesine yol açmıştı. Lisa Cook’un da karşı bir dava açmasının ardından belirsizlikler arttı.

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları... 4

GÖZLER ABD VERİSİNDE!

Eylülde FED’den çeyrek puanlık indirim beklenirken, dikkatler ABD’de bugün saat 15.30'da açıklanacak ve FED’in de enflasyon göstergesi olarak dikkatle izlediği Kişisel Tüketin Harcamaları (PCE) endeksine çevrildi. Verinin %2,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, beklentilerden yüksek ya da düşük gelecek bir rakamın, piyasada volatiliteyi artırması bekleniyor.

Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları... 5

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.508,91
4.509,36
% 0
07:51
Ons Altın / TL
140.237,34
140.264,69
% 0.02
08:06
Ons Altın / USD
3.408,45
3.408,82
% -0.22
08:06
Çeyrek Altın
7.214,26
7.372,81
% 0
07:51
Yarım Altın
14.383,44
14.745,62
% 0
07:51
Ziynet Altın
28.857,05
29.401,05
% 0
07:51
Cumhuriyet Altını
29.785,00
30.235,00
% 0.53
17:08

Kaynak: Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!
Trakya'dan geçen ay 332,7 milyon dolarlık ihracat yapıldıTrakya'dan geçen ay 332,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın canlı altın fiyatları kapalı çarşı altın son dakika altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti... Gramda yeni rekor

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti... Gramda yeni rekor

Kilosu 500 TL oldu 'Talep bitmiyor! 1000 TL'den satışa çıksa da alıcı var'

Kilosu 500 TL oldu 'Talep bitmiyor! 1000 TL'den satışa çıksa da alıcı var'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.