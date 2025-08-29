Altında son 5 haftanın zirvesi! Gözler ona kilitlendi: 29 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

ABD'den faiz indirimi beklentisi, küresel piyasalarda zayıflayan dolar, Fed'e ilişkin endişeler altın fiyatlarının tırmanmasına neden oldu. Son günlerde altın tabelasında yaşanan yükseliş yatırımcının yüzünü güldürüyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 3.423 dolar görerek son 5 haftanın zirvesine tırmanan ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde de 3.413 dolara yakın görünümünü koruyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Onsta bu hafta gerçekleşen yaklaşık %1,25’lik prim, iç piyasada gram altını da rekorlara taşıdı. Dünkü işlemlerde 4.522 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı 29 Ağustos günüde de ilk işlemlerde 4.515 TL ile rekora yakın seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altın fiyatı 4.495 – 4.535 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.405 TL’den satılıyor.

Güncel altın ve Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları için tıklayınız...





BELİRSİZLİKLER ARTTI!

Analistler, dolar endeksinde devam eden zayıf görünüme ek olarak, ABD Merkez Bankası üzerindeki baskının da “beklentilerden daha fazla faiz indirimlerine yol açabileceği” öngörüsüyle, altında güvenli liman alımlarının hızlandığını aktarıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın, FED Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimi endişelerin yükselmesine yol açmıştı. Lisa Cook’un da karşı bir dava açmasının ardından belirsizlikler arttı.

GÖZLER ABD VERİSİNDE!

Eylülde FED’den çeyrek puanlık indirim beklenirken, dikkatler ABD’de bugün saat 15.30'da açıklanacak ve FED’in de enflasyon göstergesi olarak dikkatle izlediği Kişisel Tüketin Harcamaları (PCE) endeksine çevrildi. Verinin %2,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, beklentilerden yüksek ya da düşük gelecek bir rakamın, piyasada volatiliteyi artırması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye