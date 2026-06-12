Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ilan edince piyasalar birden hareketlendi.
ABD'nin misilleme saldırılarıyla 5 bin 900 liraya kadar gerileyen altın yeni gelişmeyle birlikte yükselişe geçti.
Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Haziran 2026 altın fiyatları...
ALIŞ: 6.244,06
SATIŞ: 6.244,997
ALIŞ: 10.232,00
SATIŞ: 10.379,00
ALIŞ: 40.821,00
SATIŞ: 41.376,00
ALIŞ: 39.204,63
SATIŞ: 39.987,27
ALIŞ: 20.477,00
SATIŞ: 20.739,00
İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti.
Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Haziran 2026 güncel döviz kuru..
Alış (TL): 46,2474
Satış (TL): 46,2589
Alış (TL): 53,5467
Satış (TL): 53,5837
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