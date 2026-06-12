Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ilan edince piyasalar birden hareketlendi.

ABD'nin misilleme saldırılarıyla 5 bin 900 liraya kadar gerileyen altın yeni gelişmeyle birlikte yükselişe geçti.

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.244,06

SATIŞ: 6.244,997

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.232,00

SATIŞ: 10.379,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.821,00

SATIŞ: 41.376,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.204,63

SATIŞ: 39.987,27

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.477,00

SATIŞ: 20.739,00

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti.

Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Haziran 2026 güncel döviz kuru..

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 46,2474

Satış (TL): 46,2589

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 53,5467

Satış (TL): 53,5837