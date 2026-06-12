İslam Memiş 48 saati işaret etti: Her şey burada değişecek

Altın fiyatları sert düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Peki önümüzdeki hafta piyasaları neler bekliyor?

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yoğun ve dalgalı bir haftanın geride kaldığını belirterek yatırımcıların özellikle jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

ABD MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine Bekle gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var." dedi.

Trump'ın anlaşma yönündeki açıklamalarına rağmen İran tarafından gelen yalanlamaların piyasalardaki soru işaretlerini artırdığını belirten Memiş şöyle konuştu:

"Yine yakından takip edeceğimiz gelişme olacak. Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Bir töreni olacak mı, olmayacak mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var.

"PETROL TARAFINDA DA SERT DÜŞÜŞLER GÖRDÜK"

Bu hafta değerli metaller tarafında sert düşüşler gördük. Yine 4020 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı. Ama dün 'anlaştık' haberinden sonra 4240 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde 220 dolarlık dalgalanmayı görüyoruz ve şu anda 4180 dolar seviyesinde. Petrol tarafında da sert düşüşler gördük. Özellikle brand petrol fiyatı 90 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ancak burada belirsizlik devam ettiği için hafta sonu tekrar Amerika'nın müdahalesi olabilir. Piyasaları yine belirsizliğin içine bırakarak hafta sonuna giriyoruz.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

Hafta sonunda barış haberi mi gelecek yoksa tekrar bir savaş mı devam edecek? Buradaki belirsizlik devam ettiği için piyasalardaki oynaklık önümüzdeki hafta yine artacaktır.O yüzden yatırımcılarınız yine vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor.

Dolayısıyla bu bilinmezlik içinde piyasalarda sert algılamalar devam edecektir. O yüzden yatırımcılar yine bu anlaşma haberi gelene kadar varlıklarını tekrar korumalı, uzun vadeli işlemlerden uzak durmalı."

Borsa tarafında ise daha olumlu bir görünüm beklediğini ifade eden Memiş, tansiyonun önceki günlere göre düştüğünü söyledi.

Memiş, "Borsada da pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki orada bir miktar toparlanma olabilir ama genel itibariyle piyasalarda hafta başına kıyasla biraz daha tansiyonun düştüğü bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki haft Amerika'da FED'in faiz kararını takip edeceğiz ve bunu fiyatlamak küresel piyasası olarak önemli olacaktır." dedi.