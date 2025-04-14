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Altında son durum! Haftaya düşüşle başladı... İşte gram altın fiyatı

14.04.2025 11:10
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Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 3 bin 947 liradan işlem görüyor.

Altında son durum! Haftaya düşüşle başladı... İşte gram altın fiyatı

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 3 bin 960 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 3 bin 947 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 3 bin 232 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamaların ardından, tarife gerilimlerinde daha ılımlı bir sürece geçileceği beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, Donald Trump yönetiminin mevcut ticaret politikalarının bu yıl enflasyonu hızlandıracağını, Fed'in uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasını önlemesinin önem taşıdığını vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kısa vadede enflasyonun artarken iş gücü piyasasının zayıflayabileceği yönünde bir risk bulunduğunu, gelen verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti. Tarifelerin enflasyonist etkilerinin bazı durumlarda kalıcı olabileceği konusundaki endişesini dile getiren Musalem, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit tutulmasının önemli olduğunu aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47'de dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 99,6 seviyelerinden işlem görürken söz konusu seviye Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviye oldu.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesinin destek, 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Gram Altın
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Ons Altın / TL
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122.694,38
% -0.36
11:57
Ons Altın / USD
3.225,13
3.225,54
% -0.38
11:57
Çeyrek Altın
6.304,89
6.443,33
% -0.47
11:42
Yarım Altın
12.570,38
12.886,66
% -0.47
11:42
Ziynet Altın
25.219,56
25.694,50
% -0.47
11:42
Cumhuriyet Altını
26.634,00
26.753,00
% -0.1
13:00
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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