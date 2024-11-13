Altında tercih değişince... Bir bir kapılarına kilit vuruyorlar 'Facia durumda! Rağbet yok, almıyorlar'

Altındaki son durum, yatırım yapmayı düşünenlerin gündeminde. Altının giderek daha fazla takı olarak değil de yatırımlık olarak görülmesi kuyumcu atölyelerini zora soktu. Paranın kalbinin attığı kapalı çarşıda altın krizi var. Kota kısıtlaması ile sarsılan sektör, yatırımcılık altına dönünce sipariş alamayan kuyumcu atölyeleri birer ikişer kapanmaya başladı.

"VATANDAŞ TAKI ALMIYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir esnaf "Yan dükkanımız kapalı, ön tarafımız kapalı" derken imalathane sahibi Özgür Diktaş da "Takı alımı yok yani vatandaş takı almıyor, kolye, küpe bu tip şeylere rağbet yok, almıyor" ifadelerini kullandı.

Kolye, küpe, yüzük sevdası mazide kaldı. Yatırımcı direkt olarak gram altına yönelince fatura kuyumcu atölyelerine çıktı. Altın ihracatında kota kısıtlamasının olması, tüketicinin artık takı yerine gram altın tercih etmesi, kuyumcu atölyelerini zor duruma düşürdü.

Altın imalat ustası Abdülkadir Topaloğlu "Bizim atölyelerimiz zaten altınla iş yapıyor. Altın gelmediği zaman çok büyük sıkıntıya giriyorlar" şeklinde konuştu. Onlar artık ne müşteri bulabiliyor ne de masrafları karşılayabiliyor.

"BU FARK İHRACATI ENGELLEDİ"

Bir başkası da "Bu kota kısıtlaması tamamen ihracatçı atölyeler için bir facia durumda. Yurt dışında aynı ürünü daha ucuza bulabilirken burada 3 dolara 4 dolara gramında daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Bu yüzden tamamen yurt içi müşterisi yurt dışına kayıyor" derken Diktaş ise "Şu anda dünyayla Türkiye arasında altın fiyatlarında bir fark oluştu. Bu fark da ihracatı engelledi. İmalat çok iyiydi. Biz İtalya'dan sonra Türkiye ikinci imalatta aslında" dedi.

"DAHA ÇOK KAPATAN OLACAKTIR"

Topaloğlu da "Çoğunluğu kapatıyor ya tatil veriyor elemanlara birlikte ücretsiz tatile çıkıyorlar. Yani bu altın fiyatları bu şekilde devam ederse daha çok kapatan olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KAPANMALAR NORMALDİR ÇÜNKÜ MASRAFLAR YÜKSEK"

İstanbul'da ticaretin kalbi kapalı çarşıda altın imalatçıları imalathanelerin kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Diktaş "Kapanmalar normaldir yani çünkü masraflar yüksek, kira masrafları, işçi masrafları yüksek. Bu yüzden de kapatıyor atölyeler. Zor günlerden geçiyoruz yani" derken bir imalathanenin de telefon numarası bırakılıp kapatılmış durumda olduğu görüldü.