FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altında tercih değişince... Bir bir kapılarına kilit vuruyorlar 'Facia durumda! Rağbet yok, almıyorlar'

Altında tercih değişince... Bir bir kapılarına kilit vuruyorlar 'Facia durumda! Rağbet yok, almıyorlar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.11.2024 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik bir süredir gündemde. Birikimlerini altın alarak değerlendirmeyi düşünenler gram altına yönelince takmalık değil, yatırımlık altın devri başladı. Bu yüzden de kuyumcu atölyeleri zor günler geçirip ve bir bir kapanmaya başladı. Çok sayıda kuyumcu atölyesinin kapısına kilit vurduğu görülürken esnaf "Takı alımı yok, vatandaş takı almıyor" ifadelerini kullandı. Bazıları da "Bu kota kısıtlaması tamamen ihracatçı atölyeler için bir facia durumda" dedi.

Altında tercih değişince... Bir bir kapılarına kilit vuruyorlar 'Facia durumda! Rağbet yok, almıyorlar'

Altındaki son durum, yatırım yapmayı düşünenlerin gündeminde. Altının giderek daha fazla takı olarak değil de yatırımlık olarak görülmesi kuyumcu atölyelerini zora soktu. Paranın kalbinin attığı kapalı çarşıda altın krizi var. Kota kısıtlaması ile sarsılan sektör, yatırımcılık altına dönünce sipariş alamayan kuyumcu atölyeleri birer ikişer kapanmaya başladı.

thumbs_b_c_0d744006ea9ce4b07f2b4762501623de

"VATANDAŞ TAKI ALMIYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir esnaf "Yan dükkanımız kapalı, ön tarafımız kapalı" derken imalathane sahibi Özgür Diktaş da "Takı alımı yok yani vatandaş takı almıyor, kolye, küpe bu tip şeylere rağbet yok, almıyor" ifadelerini kullandı.

a5

Kolye, küpe, yüzük sevdası mazide kaldı. Yatırımcı direkt olarak gram altına yönelince fatura kuyumcu atölyelerine çıktı. Altın ihracatında kota kısıtlamasının olması, tüketicinin artık takı yerine gram altın tercih etmesi, kuyumcu atölyelerini zor duruma düşürdü.

a4

Altın imalat ustası Abdülkadir Topaloğlu "Bizim atölyelerimiz zaten altınla iş yapıyor. Altın gelmediği zaman çok büyük sıkıntıya giriyorlar" şeklinde konuştu. Onlar artık ne müşteri bulabiliyor ne de masrafları karşılayabiliyor.

a2

"BU FARK İHRACATI ENGELLEDİ"

Bir başkası da "Bu kota kısıtlaması tamamen ihracatçı atölyeler için bir facia durumda. Yurt dışında aynı ürünü daha ucuza bulabilirken burada 3 dolara 4 dolara gramında daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Bu yüzden tamamen yurt içi müşterisi yurt dışına kayıyor" derken Diktaş ise "Şu anda dünyayla Türkiye arasında altın fiyatlarında bir fark oluştu. Bu fark da ihracatı engelledi. İmalat çok iyiydi. Biz İtalya'dan sonra Türkiye ikinci imalatta aslında" dedi.

a1

"DAHA ÇOK KAPATAN OLACAKTIR"

Topaloğlu da "Çoğunluğu kapatıyor ya tatil veriyor elemanlara birlikte ücretsiz tatile çıkıyorlar. Yani bu altın fiyatları bu şekilde devam ederse daha çok kapatan olacaktır" ifadelerini kullandı.

a3

"KAPANMALAR NORMALDİR ÇÜNKÜ MASRAFLAR YÜKSEK"

İstanbul'da ticaretin kalbi kapalı çarşıda altın imalatçıları imalathanelerin kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Diktaş "Kapanmalar normaldir yani çünkü masraflar yüksek, kira masrafları, işçi masrafları yüksek. Bu yüzden de kapatıyor atölyeler. Zor günlerden geçiyoruz yani" derken bir imalathanenin de telefon numarası bırakılıp kapatılmış durumda olduğu görüldü.

thumbs_b_c_19548ce96177ca81399efae4cfa8bbdf

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.880,29
2.880,76
% 0.29
08:30
Ons Altın / TL
89.519,16
89.558,49
% 0.25
08:45
Ons Altın / USD
2.604,89
2.605,27
% 0.21
08:45
Çeyrek Altın
4.608,47
4.710,04
% 0.29
08:30
Yarım Altın
9.188,42
9.420,18
% 0.29
08:30
Ziynet Altın
18.434,44
18.782,75
% 0.29
08:30
Cumhuriyet Altını
19.988,00
20.290,00
% -0.62
17:04
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
gram altın Kuyumcu Altın takı kuyumcu altın
En Çok Okunan Haberler
Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.