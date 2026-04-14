Altında toparlanma: Yükselişe geçti! Petrolde yön aşağı

Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması ve 'abluka' kararıyla düşüşe geçmişti. Yeni günde, Orta Doğu'daki gerilimli sürece dair iyimser beklentiler petrol fiyatını aşağı çekerken altının yönünü de yukarı çevirdi.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, petrol fiyatı ve Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Haftanın ilk günü, ABD-İran arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması ve 'abluka' kararının etkisiyle petrol yükselmiş, altın ise düşmüştü. Yeni günde iyimser beklentilerle piyasalarda farklı bir hava esti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 14 Nisan 2026 Salı güncel altın fiyatları, piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4777 dolar, en düşük 4740 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.48 itibarıyla 4775 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6866 TL, en düşük 6813 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.34 itibarıyla 6862 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATI DÜŞTÜ

Orta Doğu'daki son tabloda, ateşkesin uzayıp, eski çatışma ortamında dönülmeyeceği ve tarafların uzlaşabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda 'iyimserlik' olarak kendisini gösterdi. Barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair işaretlerle beraber petrol fiyatı düştü. Brent petrol varil başına 97 dolara kadar geriledi.

Piyasadaki bu iyimserlik risk iştahını bir miktar yükseltti. Yükseliş gösteren ons altın 4775 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Gram altın ise 6865 TL'den güne başlarken Kapalıçarşı'daki kuyumcularda 6935 TL rakamı kaydedildi.

Petrol fiyatlarının, ABD–İran arasında olası yeni barış görüşmelerine dair umutlarla düşmesi ve bunun enflasyon endişelerini hafifletmesi altını destekleyen faktörlerden oldu.

Diğer yandan gümüşte de yükseliş kaydedildi. Ons gümüş saat 08.07 itibarıyla 77,14 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

14 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 4775 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.34 itibarıyla 6862 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.35 itibarıyla 11.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 22.442 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.47 itibarıyla 46.545 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.47 itibarıyla 114.636 TL seviyesinde.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.843,22
6.844,07
% 0.44
08:45
Ons Altın / TL
213.016,76
213.074,92
% 0.53
09:00
Ons Altın / USD
4.763,60
4.764,24
% 0.46
09:00
Çeyrek Altın
10.949,15
11.190,05
% 0.44
08:45
Yarım Altın
21.829,87
22.380,11
% 0.44
08:45
Ziynet Altın
43.796,61
44.623,33
% 0.44
08:45
Cumhuriyet Altını
45.085,00
45.770,00
% -0.72
17:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın Petrol altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları petrol fiyatı gram altın fiyatları ne kadar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

