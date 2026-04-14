Altında toparlanma: Yükselişe geçti! Petrolde yön aşağı

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, petrol fiyatı ve Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Haftanın ilk günü, ABD-İran arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması ve 'abluka' kararının etkisiyle petrol yükselmiş, altın ise düşmüştü. Yeni günde iyimser beklentilerle piyasalarda farklı bir hava esti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 14 Nisan 2026 Salı güncel altın fiyatları, piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4777 dolar, en düşük 4740 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.48 itibarıyla 4775 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6866 TL, en düşük 6813 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.34 itibarıyla 6862 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATI DÜŞTÜ

Orta Doğu'daki son tabloda, ateşkesin uzayıp, eski çatışma ortamında dönülmeyeceği ve tarafların uzlaşabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda 'iyimserlik' olarak kendisini gösterdi. Barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair işaretlerle beraber petrol fiyatı düştü. Brent petrol varil başına 97 dolara kadar geriledi.

Piyasadaki bu iyimserlik risk iştahını bir miktar yükseltti. Yükseliş gösteren ons altın 4775 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Gram altın ise 6865 TL'den güne başlarken Kapalıçarşı'daki kuyumcularda 6935 TL rakamı kaydedildi.

Petrol fiyatlarının, ABD–İran arasında olası yeni barış görüşmelerine dair umutlarla düşmesi ve bunun enflasyon endişelerini hafifletmesi altını destekleyen faktörlerden oldu.

Diğer yandan gümüşte de yükseliş kaydedildi. Ons gümüş saat 08.07 itibarıyla 77,14 dolar seviyesinde seyrediyor.

14 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 4775 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.34 itibarıyla 6862 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.35 itibarıyla 11.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 22.442 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.47 itibarıyla 46.545 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.47 itibarıyla 114.636 TL seviyesinde.