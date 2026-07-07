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Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor

Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı döndü. Yatırımcılar gözünü kritik ipuçlarına çevirdi. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor
Hande Dağ

Altın 7 Temmuz 2026 Salı günü iki haftanın zirvesinin altına geriledi. Yatırımcılar, ABD Merkezi Bankası Fed'in haziran toplantı tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasına dair vereceği ipuçlarını beklemeye başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 1

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.138,32 dolara geriledi.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4168 dolar, en düşük 4124 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 4138 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6275 TL, en düşük 6210 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.56 itibarıyla 6215 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 4

"PİYASALAR FED’İN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN TUTANAKLARI BEKLİYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell'in, "Altın fiyatlarındaki hareket, geçen haftaki görünümün devamı niteliğinde. Fiyatlar destek seviyesi oluşturmaya çalışıyor ve piyasalar kısa vadeli faiz politikası konusunda Fed’in ne düşündüğünü daha iyi anlamak için tutanakları bekliyor" dediği aktarıldı.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 5

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları çarşamba günü yayımlanacak. Kevin Warsh başkanlığındaki ilk Fed toplantısında, gelecekteki faiz adımlarına dair yönlendirmeler metinden çıkarılmış, Warsh, bu tür yönlendirmelerin merkez bankasının yeni ekonomik gelişmelere hızlı uyum sağlama kabiliyetini azaltabileceğini savunmuştu.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 6

Altın fiyatlarının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enflasyon endişelerini artırması, doları güçlendirmesi ve faiz artırımı beklentilerini desteklemesi sebebiyle yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden yüzde 25’ten fazla gerilediği vurgulandı. Bununla beraber, ateşkes anlaşmasının enflasyon endişelerini hafifletmesi ve geçen hafta açıklanan beklentilerin altındaki ABD istihdam verilerinin yakın vadeli faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla spot altın pazartesi günü iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 7

CME FedWatch verilerine göre piyasaların, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 56 olarak fiyatladığı aktarıldı. Bu oranın, istihdam verileri öncesinde yüzde 60’ın üzerinde olduğu kaydedildi. Faiz oranlarının düşük olmasının, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Altında yön değişti: Yatırımcılar kilitlendi, ipuçlarını bekliyor 8

7 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 4.138 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.56 itibarıyla 6.215 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 10.190 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 20.380 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 41.784 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 101.836 TL seviyesinde.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.221,55
6.222,51
% -0.75
07:21
Ons Altın / TL
193.410,56
193.462,73
% -0.8
07:36
Ons Altın / USD
4.129,79
4.130,41
% -0.84
07:36
Çeyrek Altın
9.954,48
10.173,81
% -0.75
07:21
Yarım Altın
19.846,74
20.347,61
% -0.75
07:21
Ziynet Altın
39.813,00
40.565,67
% -0.77
07:21
Cumhuriyet Altını
41.417,00
42.049,00
% -0.9
15:26
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