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Altında yorgunluk yaşanıyor... Uzmanı tavsiye verdi: "Temkinli olun" Ay sonuna kadar sarı metalde ivme yukarı kayacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.10.2024 09:17
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Altın eylül ayında rekor üzerine rekor kırması sonrası sınırlı değer kaybına devam ediyor. Jeopolitik risklerin de devam etmesi ve Fed'den faiz indirimi beklentisinin gerilemesi sonrası altında baskılanma başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altında neler yaşanabileceğini anlattı.

Altında yorgunluk yaşanıyor... Uzmanı tavsiye verdi: "Temkinli olun" Ay sonuna kadar sarı metalde ivme yukarı kayacak

Altın geçtiğimiz ay rekorunun üzerine rekor koymuştu. Jeopolitik gerilimler ile beraber Kapalıçarşıda 3 bin lirayı geçen altın geçen hafta 2 bin 655 dolardan kapanış gerçekleşmişti. ABD'de ise tarım dışı istihdam verileirnin güçlü gelmesi ile beraber daha fazla indirim gelir mi ihtimalini düşürdü. Bu etkiyle beraber altında da bir durulma yaşandı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ DÜŞTÜ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Fed'in son iki toplantısında yüzde 0,25'lik bir indirime gidebileceğini gördüğünü ifade ederek, son verilerle beraber faiz indirimi tahmininin gerilediğini aktardı.

Yıldırımtürk, ayrıca zirvede yeri hiç değişmeyen altının ABD tahvil getirilerinin yükselmesi nedeniyle yorgunluk görüldüğünü aktararak, "“İsrail’den İran’a beklenen misillemenin henüz yapılmaması de altında fiyat artışını durdurdu. Şu anda altın, taban oluşturma eğiliminde” diye konuştu.

Altın 1

Yıldırımtürk, ithalat kısıtlaması nedeniyle fiziki altında makasın açıldığını hatırlatarak, "Kilo fiyatında iç ve dış piyasada farkı tekrar 4 bin doların üzerine çıktı ancak bu hafta beklenen ithalatın gerçekleşmesi haline fiziki gram altın fiyatının bir miktar geri geldiği görülebilir” şeklinde konuştu.

ENFLASYON NEDENİYLE ALTINA TALEP SÜRÜYOR

Yıldırımtürk, ons altında 2620-2600 dolar bandının önemli olduğunu ifade ederek, "İçeride enflasyonda yüksek seyir sürüyor. Dolayısıyla altına talep var. Buna karşılık onstaki zayıflama ve iç piyasada makasın kapanma ihtimali sebebiyle fiziki gram fiyatı kısa vadede 3020-3000 TL bandına çekilebilir” dedi.

Altın 4

Altın yatırımcısına temkinli olmasını tavsiye eden Yıldırımtürk, altının ay sonuna kadar yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti ve, "dönerek 3100-3200 TL bandına yönelebilir. Onsta da 2700-2750 dolara ataklar gerçekleşebilir. Yıl sonuna tekrar faiz indirimlerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte kurlarda yaşanabilecek bir miktar yükseliş, gram altını 3500 TL’ye taşıyabilir” sözlerini sarf etti.

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