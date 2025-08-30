Altından yeni rekor geldi! Kuyumcuya gitmeden bu uyarıya dikkat 'Bir fırsat...' diyerek açıkladı

Altın fiyatları hızlı yükselişine devam ediyor. Dün gece 22.50'de 4 bin 569 lirayı gören gram altın rekor kırdı. Altı piyasası hareketli günler yaşarken yatırımcı sarı metalin son durumunu merak ediyor.

ALTIN NE KADAR?

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulduğunu açıklamasının ardından ons altın yüzde 1,20 değer kazandı. Ons altın şu sıralar 3 bin 448 dolar seviyesinden işlem görüyor. Karar ile ilgili ABD hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmazken altın piyasası mahkeme kararından hızlı bir şekilde etkilendi.

ALTINDA SON DURUM

Şu anda ise 30 Ağustos 2025 tarihinde altın piyasasındaki fiyatlar merak ediliyor. Peki, Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını son durum...



Altın fiyatlarını, Donald Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki değişimler etkiliyor.

GEÇER AKÇE: ALTIN

CNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, merkez bankalarının altın alımını hızlandırdıklarını hatırlattı ve, "Dünyada geçer akçe her zaman olduğu gibi jeopolitik risklerin derinleştiği ortamlarda altındır" dedi.



Bayram, "Öncelikle Fed'teki görevden alma ve sonrasında bugün itibarıyla başka bir Fed üyesi artık 25 baz puan neredeyse kesinleştiğini söyledi ve kendisinin destek vereceğini söyledi. Faizler inecek. Faizin inmesi de burada altına yukarı yönlü destek verir. Ve bununla beraber Trump aracı oldu" şeklinde konuştu.

ALTIN ALMAK KARLI MI?

Altın alıp almama konusunda da konuşan Bayram, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"Altını almak her bir düzeltmede yani aşağı yönlü eğilimde, altını almak bir fırsat. Yani aslına bakarsanız aşağı toplamak gerekiyor. Şimdi tarihi zirvesini gördü. Buradan bir satış baskısı görecektir. Yani aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Ama bu her düşüşte yatırımcı kar maksimizasyonu yapmak için, maliyetini dengelemek için tekrar alım yapmalı. Benim tahminim sene sonu 4750 TL civarında. Gram altın en az enflasyon kadar kazandırır"

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Döviz kurundaki hareketlilik ise merak ediliyor. Dolar ve Euro'da ise dalgalı seyir dikkat çekiyor. Buan göre, Dolar 41,183 lirayken; Euro 48,17 lira olarak görülüyor.

