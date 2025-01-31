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Altından yeni rekor! O seviyeyi aştı, fiyatı birden uçtu... Trump etkisi yüzde 6,5 değer kazandırdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 09:02
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine uygulayacağı tarifelerde belirsizlik yaşanırken sarı maden rekor kırdı. Buna göre, ons altın, gram altın, çeyrek altın haftanın son gününde yükseliş kaydederken analistler bu zirvenin nedeni olarak Trump'ın belirsiz bir iklim oluşturmasını kaynak gösterdi.

Altından yeni rekor! O seviyeyi aştı, fiyatı birden uçtu... Trump etkisi yüzde 6,5 değer kazandırdı

Altın ne kadar? Dün 3 bin 200 seviyesini aşan gram altın sabah saatlerinde yeni bir rekor kırdı. Güvenli liman olarka görülen ve yatırımcıların tercihi olan altın jeopolitik gerilimlerden, ekonomik belirsizliklerden, merkez bankalarının faiz düşürmeye başlamasından dolayı yükselişe geçti.

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Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 6,5 değer kazanırken yatırımcısının yüzü ise gülmeye başladı. Ons altının yukarı yönlü hareketi içeride gram altını da yeni zirveye taşıdı. Dün 3 bin 200 lirayı ilk kez aşan gram altın 3 bin 228 lirayla rekor kırdı.

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TRUMP'IN KARARLARI ABD EKONOMİSİNİ ZORLAYABİLİR

Analistler, Ortadoğu ve Ukrayna'da yaşanan yaşanan gerilimleri, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın politikalarının altın üzerinden etki oluşturduğunun altını çizerken; Trump'ın son günlerde aldığı siyasi kararların, ABD'de enflasyon ve ulusal borcun daha da artacağı endişelerine yol açtığını belirtti.

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ABD'DEKİ BELİRSİZLİKLER ALTINI ETKİLİYOR!

Ayrıca, Trump'ın planladığı gümrük tarifelerinin uzun vadede daha yüksek fiyatlara ve daha düşük ekonomik büyümeye neden olacağını savunan bazı ekonomistler, zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdığını ifade etti.
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Bazı analistler de son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen 'çalkantının' güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.219,98
3.220,40
% 0.15
09:59
Ons Altın / TL
100.232,00
100.285,69
% 0.25
10:14
Ons Altın / USD
2.795,73
2.796,07
% 0.01
10:14
Çeyrek Altın
5.151,97
5.265,35
% 0.15
09:59
Yarım Altın
10.271,74
10.530,69
% 0.15
09:59
Ziynet Altın
20.607,88
20.996,98
% 0.15
09:59
Cumhuriyet Altını
21.154,00
21.473,00
% 0.76
17:01
Hissenet
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Altın abd çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
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