Altını bu yöntemle satanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: O belge zorunlu hale geldi

Kuyumculuk sektöründe yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı.Değişiklikle birlikte Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak.

Artık Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal etttiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli maden satışı yapılamayacak.

ÇEKİLİ KIYMETLİ MADEN SATIŞINDA YENİ ŞARTLAR BELLİ OLDU

Çekili kıymetli maden satışında yeni kurallar getirildi. Maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

Satış sırasında, ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür satışlarda “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibrazı zorunlu hale gelmiş oldu. Bu da, sadece resmî yetkiye sahip kişi ve kurumların bu sistemle kıymetli maden satabileceği anlamına geliyor.

ÇEKİLİ MADEN SATIŞI NEDİR?

Çekili maden satışı, altın, gümüş, platin gibi değerli madenlerin doğrudan satışı yerine, kura ile satış hakkının belirlendiği sistemdir. Bu yöntem genellikle sınırlı sayıda ürünün olduğu ve talebin yüksek olduğu durumlarda kullanılır. Çekilişte hak kazananlar, belirlenen süre içinde ve belirli bir fiyatla ürünü satın alabilir.