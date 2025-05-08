Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altın, vatandaş için önemli bir yatırım aracı haline gelirken onu saklamak da en az biriktirmek kadar önemli bir konu oldu. Türkiye'de yaşanan depremler, vatandaşın hem günlük yaşamını hem de tasarruf alışkanlıklarını adım adım değiştiriyor. Özellikle 6 Şubat deprem felaketi sonrası 'yastık altı' olarak tabir edilen fiziki altın saklama alışkanlığının da güvenliği konuşulmaya başlanmıştı. Sonrasında 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem bir kez daha evdeki birikimlerin güvenle korunması adına çözüm yolları arama konusunda vatandaşları çeşitli yöntemleri araştırmaya yöneltti. Diğer yandan hırsızlık olayları da altın birikimlerinin korunması konusunda endişe yaratıyor. Tüm bu nedenlerle vatandaşlar yatırımları için güvenli yöntemlere ilgi göstermeye başladı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 35 ARTIŞ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu durumun bir göstergesi olarak KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi) uygulamasına yoğun ilgi oldu. 2024'te KAD-SİS üzerinden bankalara aktarılan altın miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış kaydedilirken 2025 yılıyla alakalı net veri açıklanmadı. Ancak bu oranların, vatandaşın güvenli yatırım algısındaki değişimi ortaya koyduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

"ARTIK KİMSE EVİNDE ALTIN SAKLAMAK İSTEMİYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınlarını güvence altına almak isteyenler için KAD-SİS sisteminin en mantıklı çözüm olduğunu aktardı. İslam Memiş "Evdeki fiziki altınlarımızı güvenceye nasıl alırız?" sorusunun sıkça sorulmaya başlandığını ifade edip KAD-SİS sisteminin devrede olduğunu bu sistemle altınların 24 ayara çevrilip banka hesaplarına aktarılabileceğini belirtti.

İstanbul'da faaliyet gösteren kuyumcu Halit Gözüpek ise fiziki altın konusunda son aylarda büyük bir değişim yaşandığını belirtip "Artık kimse evinde altın saklamak istemiyor. Müşterilerimiz 'Deprem olursa altınlarımız enkaz altında kalır' endişesiyle bankaya yatırıyor" ifadelerini kullandı.

"HEM ALTIN GÜVENDE HEM DE KAYIT DIŞI AZALIYOR"

Uzmanlar, KAD-SİS’in sadece bireysel güvenliği değil, aynı zamanda kayıt dışılığın önlenmesi açısından da önem taşıdığını belirtip "Bu sistem sayesinde hem vatandaşın altını güvende hem de sektördeki kayıt dışı ekonomi azalıyor” açıklamalarında bulunuyor.

DİJİTAL HESAPLARDA GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR! İSTENİLDİĞİNDE FİZİKİ OLARAK ÇEKİLEBİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen KAD-SİS, hem fiziki altını güvence altına alıyor hem de dijital ortamda saklama imkânı sağlıyor. Sisteme göre vatandaşlar, bilezik, çeyrek ya da gram altın gibi fiziki altınlarını yetkili kuyumcular aracılığıyla sisteme dâhil edebiliyor. Kuyumcu, altını gram bazında değerlendirip bankaya aktarıyor. Bu sayede vatandaş, yatırımlarını hem banka güvencesi altında tutuyor hem de dijital hesaplarında görüntüleyebiliyor. Dilediği zaman ise bu altını tekrar fiziki olarak çekebiliyor.

ALTINI OLANLAR İÇİN KAD-SİS SİSTEMİNİN SUNDUĞU FAYDALAR

Güvenli koruma: Altınlar bankalar tarafından teminat altına alındığı için çalınma ya da kaybolma gibi riskler ortadan kalkıyor.

Ücretsiz değerleme: Fiziki altınlar herhangi bir ücret ödemeden değerleniyor ve banka hesabına aktarılıyor; ilave masraf ya da komisyon yok.

Kolay ve hızlı işlem: Dijital hesap üzerinden saniyeler içinde altın alım-satımı yapılabiliyor, birikimleri değerlendirme fırsatına sahip olunuyor.

Kasa kiralama derdi yok: Altın saklamak için ekstra masrafla kasa kiralamaya gerek kalmıyor.

Esnek erişim: Belirli bir gün ya da şube beklemeden, en yakın yetkili kuyumcuda işlemler tamamlanabiliyor.

Ekonomiye entegre katkı: Evde bekleyen altınlar, bu sistemle ekonomiye kazandırılıyor ve kayıt dışı birikimlerin önü kesiliyor.

BANKADA ALTIN HESABI AÇMAK İLE KAD-SİS ARASINDAKİ FARKLAR

KAD-SİS: Vatandaş elindeki fiziki altını (bilezik, çeyrek, gram vb.) yetkili kuyumcuya götürerek sisteme sokuyor. Kuyumcu altını değerlendiriyor ve gram bazında bankaya aktarıyor.

Banka Altın Hesabı: Bankada doğrudan açılan hesaplarda genellikle nakit karşılığı dijital altın alınıyor; evdeki fiziki altın sisteme girmiyor.

KAD-SİS: Altınlar, Borsa İstanbul ile entegre çalışan kuyumcular tarafından değerleniyor. Fiziki altın 995/1.000 saflık oranıyla gram cinsinden hesaba geçiyor.

Banka Hesabı: Değerleme süreci yok; banka sadece altın alım-satım fiyatları üzerinden işlem yapıyor.

KAD-SİS: İstendiğinde dijital hesaptaki altın tekrar fiziki olarak çekilebiliyor.

Banka Hesabı: Bazı bankalar fiziki çekime izin verse de her zaman kolaylıkla mümkün olmayabiliyor, sınırlamalar olabiliyor.

KAD-SİS: Özellikle yastık altı altını sisteme kazandırmak amacıyla geliştirildi. Evinde altın tutan kişiler hedefleniyor.

Banka Hesabı: Daha çok dijital yatırım yapmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor.

KAD-SİS: Kayıt dışı fiziki altını ekonomiye kazandırıyor; ekonomide şeffaflığı artırıyor.

Banka Hesabı: Hâlihazırda sistemde olan nakit ile işlem yapıldığı için kayıt dışını etkilemiyor.