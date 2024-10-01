Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı' Altınla yatırıma alışan bunu tahmin edemedi

Birikimini altın ya da dövizle değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, bu yatırım araçlarının seyrini de dikkatle takip ediyor. Ancak sene başından bu yana altından daha fazla yükselip yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı var, o da; gümüş. Sadece eylül ayında bile altın yüzde 6 değer kazanırken gümüş yüzde 11 değer kazandı.

"9 AYLIK SÜREÇTE YÜZDE 52 KAZANDIRDI"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; gümüş yatırımcısı karlı çıktı, çünkü gümüş altını bile solladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Gümüşün gram fiyatı 9 aylık süreç içerisinde yüzde 52 kazandırdı. Altının gram fiyatı yüzde 48 civarında kazandırdı." ifadelerini kullandı.

"ALTINLA YATIRIM YAPMAYA ALIŞTIĞIMIZ İÇİN TAHMİN ETMEZDİK"

Yatırımda kazancın renginin değiştiği belirtilirken altın yükselmesine rağmen gümüş çok daha fazla değer kazandı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Yani biz altınla yatırım yapmaya alıştığımız için tahmin etmezdik tabii ki gümüşün bu kadar yükseleceğini. Kısmet" şeklinde konuştu.

Eylül ayının başından bu yana altın yüzde 6 kazandırırken gümüş yatırımcısına yüzde 11 değer kazandırdı. Yani gümüş altını tahtından etti. Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "İki sene önce almıştım, hala bozmadım. Bir ihtiyacım olduğu zaman bozdurmayı düşünüyorum" dedi.

"1 EYLÜL'DE 10 BİN TL'SİNİ GÜMÜŞE ÇEVİREN, 1108 TL KAZANMIŞ OLDU"

İslam Memiş ise "1 Eylül tarihinde 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir vatandaş, 1108 TL kazanmış oldu." şeklinde konuştu. Bugün itibarıyla 1 gram 3050 TL, 1 gram gümüş 35 TL. Çok daha ucuz olduğu için gümüşe yatırım yapmak, gümüş biriktirmek de altına göre çok daha kolay.

İslam Memiş "Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorlar ve gümüş birikimi yapabiliyorlar." dedi. Altının külçeler halinde de alınabildiği belirtildi.