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Altının gramı 4 bin 190 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 190 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 190 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 203 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 190 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 340 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik sıklıkla değişen gümrük vergisi açıklamalarının yarattığı belirsizliklerle varlık fiyatları haftaya karışık bir seyirle başladı.

Trump, AB’ye 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 vergi uygulanması yönündeki önerisini AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’le telefon görüşmesi sonrası 9 Temmuz'a erteledi.

Analistler, ertelemenin kısa vadede risk iştahını destekleyerek güvenli liman varlıklara olan talebi azalttığını ancak Trump'ın öngörülemez politikalarının fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmayı devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya 367 insansız hava aracı ve füze ile düzenlediği geniş çaplı saldırı bölgedeki jeopolitik gerginliği artırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

Analistler, devam eden tarife belirsizlikleri ile jeopolitik gerilimlerin güvenli liman varlıklara olan talepleri canlı tutuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Altının gram fiyatı, Cuma günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 203 liradan günü tamamladı.
  • Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 190 lira seviyesinde bulunuyordu.
  • Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 340 dolar seviyesinden işlem görmekteydi.
  • ABD Başkanı Trump’ın AB’ye yönelik gümrük vergisi açıklamalarındaki belirsizlikler, varlık fiyatlarını karışık hale getirdi.

  • Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar, bölgede jeopolitik gerginliği artırdı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.181,20
4.181,69
% -0.53
10:22
Ons Altın / TL
130.043,87
130.071,86
% -0.52
10:37
Ons Altın / USD
3.332,92
3.333,27
% -0.74
10:37
Çeyrek Altın
6.689,93
6.837,07
% -0.53
10:22
Yarım Altın
13.338,04
13.674,14
% -0.53
10:22
Ziynet Altın
26.759,71
27.264,64
% -0.53
10:22
Cumhuriyet Altını
27.904,00
28.326,00
% 0.01
13:00
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