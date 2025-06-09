FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının gramı 4 bin 191 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 191 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 4 bin 174 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 191 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 artışla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan tarife görüşmeleri küresel çapta süregelen risklerin bir nebze azalmasına katkı sağlarken, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında değişkenlik göstermesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) projeksiyonlarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Yurt dışında ABD'de açıklanacak toptan stoklar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor

Altın 5 yılda 11'e katlandı! Yüzde 30'luk ihtimalde Trump etkisi

Altın 5 yılda 11'e katlandı! Yüzde 30'luk ihtimalde Trump etkisi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.