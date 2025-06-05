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Altının gramı 4 bin 263 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 263 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 263 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 4 bin 247 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 263 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde kapanışının hemen altında 3 bin 371 dolardan işlem görüyor.

ABD'de gümrük tarifelerinin ekonomik aktivite üzerindeki etkileri ve iş gücü piyasasından gelen zayıf sinyaller, büyümeye yönelik endişeleri artırarak varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile yarın açıklanacak ABD'de işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de özel sektör istihdamının mayısta 37 bin artarak 111 bin kişilik beklentinin altında kalması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi çağrısını yineledi.

Öte yandan, Fed'in dün yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 350 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.302,94
4.303,43
% 1.33
14:06
Ons Altın / TL
133.695,94
133.716,79
% 1.22
14:21
Ons Altın / USD
3.398,38
3.398,77
% 0.77
14:21
Çeyrek Altın
6.884,70
7.036,11
% 1.33
14:06
Yarım Altın
13.726,37
14.072,21
% 1.33
14:06
Ziynet Altın
27.538,79
28.058,36
% 1.33
14:06
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04
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