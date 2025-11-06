FİNANS

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 592 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 592 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 385 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 505 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 347 milyon 392 bin 300,87 lira, işlem miktarı 971,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 761 milyon 856 bin 213,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.390,94
5.391,70
% -0.01
18:34
Ons Altın / TL
167.576,52
167.646,67
% -0.04
18:49
Ons Altın / USD
3.979,06
3.979,62
% -0.13
18:49
Çeyrek Altın
8.625,51
8.815,43
% -0.01
18:34
Yarım Altın
17.197,11
17.630,87
% -0.01
18:34
Ziynet Altın
34.502,04
35.153,90
% -0.01
18:34
Cumhuriyet Altını
37.118,00
37.678,00
% 1.15
17:01
