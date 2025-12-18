FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 993 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 993 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 993 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 993 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 985 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 951 bin 881,77 lira, işlem miktarı ise 527 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 279 milyon 454 bin 682,25 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin altında kaldı!ABD'de enflasyon kasımda beklentinin altında kaldı!
Ferrari Amalfi, Türkiye’de ön siparişe açıldı!Ferrari Amalfi, Türkiye’de ön siparişe açıldı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.961,52
5.962,29
% -0.01
17:07
Ons Altın / TL
185.228,73
185.275,63
% -0.11
17:22
Ons Altın / USD
4.334,60
4.335,16
% -0.15
17:22
Çeyrek Altın
9.538,43
9.748,34
% -0.01
17:07
Yarım Altın
19.016,19
19.495,65
% -0.02
17:07
Ziynet Altın
38.153,72
38.874,12
% -0.01
17:07
Cumhuriyet Altını
39.815,00
40.416,00
% 0.14
17:07
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.