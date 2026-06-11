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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 105 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 105 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 105 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 35 bin lira, en yüksek 6 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 105 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 220 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 381 milyon 455 bin 628,88 lira, işlem miktarı ise 2 bin 683,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 404 milyon 647 bin 780,80 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Şekerbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.220.000,00 4.170,75
En Düşük 6.035.000,00 4.049,50
En Yüksek 6.250.000,00 4.330,00
Kapanış 6.105.000,00 4.113,00
Ağırlıklı Ortalama 6.114.364,04 4.122,42
Toplam İşlem Hacmi (TL) 16.381.455.628,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.683,60
Toplam İşlem Adedi 256
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.048,54
6.049,48
% 0.17
17:30
Ons Altın / TL
188.131,58
188.214,48
% 0.19
17:45
Ons Altın / USD
4.076,02
4.076,63
% 0.11
17:45
Çeyrek Altın
9.677,67
9.890,89
% 0.17
17:30
Yarım Altın
19.294,85
19.781,79
% 0.17
17:30
Ziynet Altın
38.710,67
39.442,59
% 0.17
17:30
Cumhuriyet Altını
40.663,00
41.278,00
% -1.96
17:03
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Borsa İstanbul Altın
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