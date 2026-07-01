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Isparta'da elma rekoltesinde artış bekleniyor

Isparta'da bu yıl iklim koşullarının üretim açısından elverişli seyretmesi dolayısıyla elma rekoltesinin artacağı öngörülüyor.

Isparta'da elma rekoltesinde artış bekleniyor

Türkiye'de elma üretimide önemli paya sahip Isparta'da geçen yıl zirai don gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerileyen üretimin, bu sezon yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bektaş Kadakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olduğunu, özellikle meyvede iklim kaynaklı risklerin daha belirgin hissedildiğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan zirai don, kuraklık ve diğer olumsuz iklim olaylarının elma üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu belirten Kadakoğlu, bu yıl ise yağışların yeterli olması ve iklim koşullarının normal seyretmesiyle üretimin yeniden artış eğilimine girdiğini ifade etti.

Isparta da elma rekoltesinde artış bekleniyor 1

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı ikinci bitkisel üretim tahminine göre elma üretiminde yüzde 93,6 artış beklendiğini aktaran Kadakoğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye'de elma üretimi neredeyse yarıya yakın düşüş göstermişti. Bu yıl iklim koşullarının normal seyretmesi ve yağışların yeterli olmasıyla üretim yeniden 2024 yılı seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum, geçen yıl ekonomik olarak olumsuz etkilenen üreticilerimizin gelirlerinin yeniden artmasına katkı sağlayacaktır."

Isparta'nın Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kadakoğlu, kentte üretilen elmanın iç tüketimin yanı sıra ihracat ve meyve suyu sanayisinde değerlendirildiğine işaret etti.

Geçen yıl Isparta'da yaklaşık 800 bin ton elma üretildiğini belirten Kadakoğlu, "Türkiye'de üretilen her 3 elmadan 1'i Isparta'da yetiştirilmektedir. Elma, bölge çiftçisi için stratejik öneme sahip bir üründür. Bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekoltenin artmasını bekliyoruz. TÜİK'in öngördüğü yüksek üretim beklentisi Isparta için de geçerlidir. Rekoltedeki artışın çiftçi gelirlerine olumlu yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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