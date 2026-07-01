En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli maaşındaki artış için milyonların gözü kulağı TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Cuma günü, SSK-Bağkur emeklilerinin Temmuz-Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında gerçekleşecek artışa ilişkin açıklama yaptı.

"İNŞALLAH HAYIRLI OLUR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruyu Kabine Toplantısı'nın ardından yanıtladı.

Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Yılın ilk beş ayında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 oldu.

Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı şimdilik yüzde 16,60 olarak kesinleşirken, nihai artış oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor.

Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zam uygulanacak. İlk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da maaşlara eklenecek.

Beş aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41 olarak hesaplanırken, haziran ayı enflasyonunun beklentilere paralel yüzde 1,04 gelmesi halinde enflasyon farkının yüzde 6,13’e yükselmesi ve toplam maaş artışının yüzde 13,56 olması öngörülüyor.