Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 11 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 980 bin lira, en yüksek 6 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 993 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 452 milyon 217 bin 759,57 lira, işlem miktarı ise 747,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 158 milyon 187 bin 836,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ile Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.993.000,00 4.279,45
En Düşük 5.980.000,00 4.280,05
En Yüksek 6.011.000,00 4.378,00
Kapanış 6.011.000,00 4.365,00
Ağırlıklı Ortalama 6.003.244,24 4.335,07
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.452.217.759,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 747,25
Toplam İşlem Adedi 49Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Borsa İstanbul Altın
