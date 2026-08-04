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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 216 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 216 bin 600 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 216 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 169 bin 1 lira, en yüksek 6 milyon 216 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 216 bin 600 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 151 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 70 milyon 141 bin 969,33 lira, işlem miktarı ise 1949,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 93 milyon 578 bin 309,53 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 216 bin 600 liraya yükseldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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