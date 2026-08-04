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CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Türkiye'deki dev market zinciri CarrefourSA'dan 'alkol' kararı geldi. A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a satılan dev market zincirinde alkol alımının durdurulduğu ve mevcut stoklar tükendiğinde içki satışının tamamen bitirileceği öğrenildi.

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı
Devrim Karadağ

Satışıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan dev market zinciri CarrefourSA'dan bu kez de 'alkol yasağı' hamlesi geldi.

Hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmınının A101'in çatı şirketi olan Aydın Grup'a satılan CarrefourSA, Yeni Mağazacılık (A101) şirketine geçti.

MARKET RAFLARI DEĞİŞİYOR

Rekabet Kurumu'nun incelemeleri ve ilgili tüm yasal mercilerin onay vermesiyle bugün itibarıyla resmiyet kazanan bu imza sürecinin ardından, marketin raflarını doğrudan etkileyecek oldukça çarpıcı bir adım atıldı.

ALKOLLÜ İÇECEK SATILMAYACAK

Yeni yönetim dönemiyle birlikte market zincirinin artık alkollü içecek satışı yapmayacağı öğrenildi. Gündeme damga vuran bu gelişmeyi duyuran isim ise ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu.

"STOKLAR TÜKENİNCE BİTECEK"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunanGürses, markanın tedarikçi firmalardan yeni içki alımını tamamen kestiğini ifade etti. Aktarılan bilgilere göre, şu an mağazalarda bulunan mevcut içki stokları tükendiği andan itibaren reyonlardaki satış faaliyetleri kalıcı olarak sona erecek.

CarrefourSA da artık alkol satılmayacak! A101 e satılmıştı 1

Gerçekleşen bu dev satın alma operasyonu sonucunda Türkiye'nin en yaygın şube ağına sahip markası A101 ile CarrefourSA aynı çatı altında toplanmış oldu.

CarrefourSA da artık alkol satılmayacak! A101 e satılmıştı 2

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre bu birleşme, mağazaların tek tipleşeceği anlamına gelmiyor. İki büyük marka, aynı şemsiye altında olmalarına rağmen kendi içlerindeki bağımsız ve farklı yönetim kurallarıyla ticari hayatlarına devam edecekler. Sektörde büyük ses getiren ve tüketici alışkanlıklarını da değiştirecek olan bu yeni dönemde, CarrefourSA'nın direksiyonuna ise şirketin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak Hatice Evren geçti.

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Anahtar Kelimeler:
alkol a101 Carrefoursa
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