Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

Tarım arazilerinde yapılacak bungalov ve bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, bu yapıların inşa edilebilmesi için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 dönümden 2 dönüme indirildi.

Böylece daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen söz konusu yapılar, yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek.

ESKİ BAŞVURULAR ESKİ KURALLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetmelikte yer alan geçici hükümle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvurularının, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hüküm altına alındı.

30 METREKARELİK YAPI İZNİ KORUNUYOR

4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren önceki düzenlemede, en az 5 hektarlık özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde taban alanı 30 metrekareyi geçmeyen bağ evi niteliğindeki yapıların inşasına izin veriliyordu.

Yeni yönetmelikle yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirilirken, tarımsal amaçlı yapıların diğer şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.