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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 237 bin 700 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününün sonunda 6 milyon 237 bin 700 liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 237 bin 700 liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 230 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 237 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 286 bin 500 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 418 milyon 65 bin 875,16 lira, işlem miktarı ise 1513,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 100 milyon 44 bin 845,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 237 bin 700 liraya düştü 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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