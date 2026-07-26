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Aile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" kapsamında aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek, veri altyapısı güçlendirilecek ve akademik araştırmalar desteklenecek.

Aile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" kapsamında, aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek, kök nedenleri analiz edilecek ve bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı ile ivme kazanan çalışmaların uzun vadeli ve bütüncül bir politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı.

Aile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandı 1

BEŞ STRATEJİK ÖNCELİK ETRAFINDA ŞEKİLLENDİRİLDİ

İnsan odaklı ve aile merkezli bir anlayışla nesillerin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen, bütüncül bir yol haritası sunacak olan belge, "aile kurumu ve nesillerin muhafazası", "evlilik müessesesinin teşviki", "doğurganlık hızının artırılması", "gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması" ile "kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı" olmak üzere beş stratejik öncelik etrafında şekillendirildi.

Belge kapsamında belirlenen stratejik önceliklerin kurumsal düzeyde hayata geçirilebilmesi için düzenli eylem planları hazırlanacak ve dinamik bir döngüye dayanan sistematik bir teknikle izlenecek.

Buna ek olarak, politika ve uygulama süreçlerinin bilimsel kanıta dayalı bir zeminde yürütülmesi için ulusal veri altyapısı güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verilerinden de beslenen, aile ve nüfus politikaları perspektifiyle veri üretimi ve analiz platformu Bakanlık koordinasyonunda kurulacak.

Aile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandı 2

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AÇILMASI TEŞVİK EDİLECEK

Süreç içinde, aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek, kök nedenleri analiz edilecek ve bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Bu kapsamdaki ulusal, stratejik ve resmî istatistik üretilen araştırmalar Bakanlık sorumluluğunda yürütülecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kısa, orta ve uzun vadede yol açabileceği sonuçları sistematik biçimde ortaya koyacak ve bu analize dayalı önleyici tedbirleri alacak.

Lisansüstü programların açılması ve araştırmaların teşvik edilmesiyle akademik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek, aile ve nüfus alanındaki araştırmaları öncelikli kılan fon mekanizmaları oluşturulacak.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞ BİRLİKLERİ DESTEKLENECEK

Politikalar ve araştırmalar, ülke öncelikleriyle uyumlu biçimde uluslararası alanda da icra edilecek, karşılaştırmalı veri üretimi ve ortak araştırma iş birlikleri desteklenecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile belge nüfus vizyon
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