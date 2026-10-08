Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 498 bin lira, en yüksek 6 milyon 546 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 489 bin 890 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 201 milyon 978 bin 516,52 lira, işlem miktarı ise 1.410,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 391 milyon 31 bin 264,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır