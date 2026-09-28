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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı ise 454,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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