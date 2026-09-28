FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

New York borsası düşüşle açıldı (28 Eylül 2026)

New York borsası, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin piyasalarda baskı oluşturmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı (28 Eylül 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,35 azalarak ⁠51.648,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.721,7 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 26.935,76 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim yatırımcıların risk iştahını baskıladı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 106,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2 artışla 94,40 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil faizlerini tırmandırdı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artışla yüzde 5,22'ye ulaştı. 30 yıllık hazine tahvili faizi de 4 baz puan yükselerek yüzde 5,54'e çıktı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin'in geçen hafta 30'ar milyar dolarlık ürün için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde uzlaşması yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladı. İki ülke ayrıca ticari ateşkesin iki ay uzatılarak 10 Ocak'a kadar devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan, Nvidia'nın hisseleri, şirketin 150 milyar dolarlık ek hisse geri alımı yapacağını duyurması sonrasında yüzde 2 kazançla güne başladı.

Bu hafta, çarşamba yayımlanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ile cuma açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli olduTOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu
Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydıBoşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
366.25
8.594.780.176,75
% -1.61
17:44
THYAO
288.25
7.838.839.574,25
% -0.86
17:44
AKBNK
70.4
7.708.348.830,70
% -0.71
17:44
TUPRS
398
6.488.855.855,00
% -1.97
17:44
SASA
1.89
6.334.943.230,83
% -9.13
17:44
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.