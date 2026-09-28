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Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

İzmir’deki boşanma davasında gece temizlik yapılması da kusur olarak değerlendirildi. Yargıtay, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı
Aleyna Türkmen

İzmir’de görülen bir boşanma davasında, eşlerden birinin gece saatlerinde temizlik yaparak evdekileri rahatsız ettiği, diğer eşin ise kapı kilidini değiştirerek karısını evden uzaklaştırdığı iddiaları gündeme geldi.

Çiftin karşılıklı olarak boşanma davası açtığı dosyada, tarafların kusur durumları değerlendirildi. Erkeğin eşini evden uzaklaştırarak kapı kilidini değiştirmesi, kadının ise gece vakti temizlik yaparak evdekileri rahatsız etmesi dosyada yer aldı.

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı 1

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay, davada her iki tarafı da eşit kusurlu kabul etti. Böylece gece saatlerinde yapılan ve evdekileri rahatsız ettiği belirtilen temizlik, boşanma davasında kusur olarak değerlendirildi.

Karara ilişkin görüşlerini paylaşan vatandaşlardan biri, “Boşanma sebebi olamaz. Bu bir istisnai bir durum olmuş. O kapının anahtarı neden değişiyor ki?” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise gece temizliğiyle ilgili, “Ev hanımı ise gece temizlik yapması saçma. Çalışan insansa okey. Gece temizlik yapması gerekiyordur.” dedi.

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı 2

GECE TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI VATANDAŞLARI İKİYE BÖLDÜ

Bazı vatandaşlar gece temizliğinin boşanma sebebi olmasını doğru bulmazken, bir vatandaş “Yook, bence sayılmaz. Temizlik beni rahatsız eden bir durum değil.” şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise eşlerin birbirlerinin koşullarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Bence herkes birbirinin durumlarına saygılı olması gerekiyor.” dedi.

Kararla ilgili vatandaşların görüşleri farklılık gösterirken, Yargıtay'ın değerlendirmesinde her iki tarafın da eşit kusurlu kabul edildiği belirtildi.

Show TV’de yer alan habere göre, İzmir’deki boşanma davasında verilen karar, gece temizliğinin de belirli koşullarda boşanma davasında kusur değerlendirmesine konu olabileceğini ortaya koydu.

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