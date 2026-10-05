FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 570 bin 1 liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 478 bin lira, en yüksek 6 milyon 662 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 570 bin 1 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 312 milyon 515 bin 764,01 lira, işlem miktarı ise 810,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 380 milyon 233 bin 991,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya düştü 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kişisel veriler yeni petrol mü? Milyarlarca dolar kazanılıyor!Kişisel veriler yeni petrol mü? Milyarlarca dolar kazanılıyor!
Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyorGaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.545,83
6.546,86
% 0.06
17:09
Ons Altın / TL
203.528,16
203.592,75
% 0.04
17:24
Ons Altın / USD
4.140,69
4.141,33
% -0.03
17:24
Çeyrek Altın
10.473,33
10.704,11
% 0.06
17:09
Yarım Altın
20.881,20
21.408,23
% 0.06
17:09
Ziynet Altın
41.893,32
42.685,51
% 0.06
17:09
Cumhuriyet Altını
43.675,00
44.329,00
% 0.2
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.