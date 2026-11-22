Elektrik kesintileri ve siber saldırı ihtimaline ilişkin kaygılar, ABD'de temel ihtiyaç ürünlerine olan talebi artırdı. Özellikle içme suyu, uzun süre saklanabilen gıdalar, jeneratörler ve hayatta kalma kitleri tüketicilerin alışveriş listelerinde ön sıralara yerleşti.

6 BÜYÜK TEKNOLOJİ ARIZASI YAŞANDI

CNBC'nin Consumer Edge'e yaptırdığı kredi kartı harcamaları analizine göre, ABD'de 12-17 Kasım tarihleri arasında en az altı büyük teknoloji arızası meydana geldi. Söz konusu gelişmelerin yaşandığı dönemde acil durum ürünleri satan markalara yapılan harcamalar, geçen yılın aynı tarih aralığına göre yaklaşık yüzde 400 yükseldi.

PANDEMİDEN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Tüketicilerin olası krizlere karşı hazırlık yapması, acil durum ekipmanları satan şirketlerin siparişlerine de yansıdı. İçme suyu, enerji barları ve acil durum kitleri satışı gerçekleştiren Ready America'nın internet satışları yaklaşık beş katına çıktı.

Şirket Başkanı Trevyn Reese, Covid-19 pandemisinin başladığı dönemden bu yana bu kadar yoğun bir taleple karşılaşmadıklarını açıkladı. Siparişlerdeki yükseliş üzerine üretim kapasitesinin artırılması istenirken, su arıtma tabletlerinde tedarik sorunları ortaya çıktı. Şirket, ürün temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle müşterilerini alternatif seçeneklere yönlendirdi.

WALL STREET'İN GÖZÜ PERAKENDE DEVLERİNDE

ABD'de giderek yaygınlaşan stok yapma eğilimi, finans kuruluşlarının perakende sektörüne ilişkin beklentilerini de değiştirdi. Japon yatırım bankası Mizuho, acil durum malzemelerine yönelik alışverişlerin Costco'nun kasım ayı performansına katkı sağlayabileceğini öngördü. Banka, şirketin yakıt hariç satış büyümesine ilişkin önemli bir göstergenin 2022'den bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkmasını bekliyor.

RBC analistleri de tüketicilerin kriz ihtimaline karşı alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Ancak artan talebin henüz dayanıklı gıda, su arıtma ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleriyle sınırlı olduğu vurgulandı.

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ

Teknoloji altyapısına duyulan güvendeki sarsılma, finans piyasalarında da etkisini gösterdi. Finansal sistemlerde yaşanan aksaklıklar sonrasında bazı yatırımcıların altına yöneldiği belirtilirken, American Hartford Gold müşteri taleplerinin arttığını bildirdi. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketler de yatırımcıların ilgisini çekti. Global X Siber Güvenlik ETF'si, teknoloji hisselerinde genel olarak düşüş yaşanmasına rağmen son iki haftada yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

YOUTUBE'DA YÜZDE 5 BİNLİK ARTIŞ

ABD'de olası krizlere hazırlık konusunda internet üzerinden yapılan araştırmalarda da dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Google'da "hazırlık" kelimesiyle gerçekleştirilen aramalar, önceki aya kıyasla iki katından fazla arttı. YouTube'da hayatta kalma yöntemleri ve acil durum hazırlıklarına ilişkin video aramalarındaki artış ise yüzde 5 binin üzerine çıktı.

SİBER SALDIRI İDDİALARINA RESMİ YALANLAMA

Teknoloji sistemlerinde peş peşe yaşanan kesintilerin ardından gündeme gelen koordineli siber saldırı iddiaları, ABD istihbarat yetkilileri tarafından reddedildi. Buna karşın tüketicilerin elektrik kesintileri ve teknoloji altyapısında yaşanabilecek yeni sorunlara karşı önlem alma eğiliminin devam ettiği belirtiliyor.