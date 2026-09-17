FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 725 bin lira, en yüksek 6 milyon 824 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 777 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 446 milyon 272 bin 714,30 lira, işlem miktarı ise 658,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 458 milyon 202 bin 950,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi 1


Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tera Portföy açıklaması: "Süreç yatırımcı hakları gözetilerek yürütülecek"Tera Portföy açıklaması: "Süreç yatırımcı hakları gözetilerek yürütülecek"
Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeliSpekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.820,20
6.821,20
% 2.27
20:40
Ons Altın / TL
212.199,67
212.275,84
% 2.32
20:54
Ons Altın / USD
4.360,16
4.360,80
% 2.27
20:55
Çeyrek Altın
10.912,32
11.152,66
% 2.27
20:40
Yarım Altın
21.756,44
22.305,33
% 2.27
20:40
Ziynet Altın
43.649,28
44.474,23
% 2.27
20:40
Cumhuriyet Altını
45.154,00
45.828,00
% 0.5
17:06
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.