Tera Holding'e operasyon! Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı

İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.

A Haber'in haberine göre ekiplerin operasyon kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.

İŞ YERLERİNDE ARAMA

Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.